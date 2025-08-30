Alarma por el estado de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto: heridas y una imagen muy preocupante

Una vez más, Sheila Devil ha hecho saltar todas las alarmas a través de sus redes sociales y en esta ocasión estamos delante de un asunto bastante serio. Tal y como hemos contado en OKDIARIO otras veces, la hija de Camilo Sesto está atravesando una situación verdaderamente y complicada que tiene en vilo a su madre, Lourdes Ornelas. La mexicana no sabe qué hacer, a quién recurrir ni cómo comportarse, pero ha reconocido que está muy preocupada y que se siente atada de pies y manos. Sheila, anteriormente conocida como Camilo Blanes, no se da cuenta de que tiene un problema grave y ha confiado en las personas equivocadas.

En las últimas horas, la heredera de Camilo Sesto ha publicado una imagen con unas heridas en las piernas que han desconcertado al público. ¿Qué le ha pasado y por qué está tan mal? No ha dado detalles al respecto, pero el conflicto ya ha llegado a varios programas de televisión. Por ejemplo, en Y ahora Sonsoles han preguntado a Beatriz Cortázar, experta en crónica social, y ha comentado: «Me da muchísima tristeza su madre porque tiene las manos atadas». Más adelante ha explicado que Sheila sigue teniendo mucho dinero en su poder y quizá esa sea la clave de todo. «El problema es que sigue generando derechos de autor, no es un patrimonio que se acabe», matiza la especialista.

Sheila Devil estuvo a punto de seguir los pasos de su padre, tanto es así que organizó su agenda para marcharse a México durante una temporada y grabar su propio disco. La cuestión es que, después de perder a Camilo Sesto, entró en una espiral de autodestrucción de la que todavía no ha podido salir. Su madre le convenció para entrar en un centro y ponerse en tratamiento, de hecho, en Telecinco confirmaron que iba a empezar un proceso de recuperación, pero, desgraciadamente, en el último momento cambio de planes y se negó a recibir ayuda.

La cuenta de Instagram de Sheila es la prueba perfecta que demuestra por su delicada situación. Únicamente hay que observar las últimas imágenes que ha publicado para darnos cuenta de que no se encuentra bien. «Estamos viendo la degradación de una persona día a día», señala Lorena Vázquez en Y ahora Sonsoles. Algunos usuarios de la citada red social se han puesto en contacto con Devil para invitarla a abrir los ojos. «Tienes a mucha gente que te quiere y a una madre que nunca te ha olvidado. No te eches a perder», le recomienda uno de su admiradores.

Heridas y suciedad

Aquellos que tuvieron oportunidad de conocer a Camilo Sesto afirman que el cantante consideraba que su casa era un templo, de hecho, no dejaba entrar a cualquiera y únicamente invitaba a sus familiares y amigos más cercanos. De hecho, la periodista Lydia Lozano cuenta en su libro, La venganza de la llorona, que logró ganarse la confianza del artista, cenó con él en su domicilio y después contó en Aquí hay tomate que tenía una peluca guardada en su dormitorio. Sesto, nada más enterarse de la traición de Lydia, le dejó de hablar y se negó a volver a tener relación con ella. Todo esto lo contamos porque la mansión de Camilo está en un estado lamentable: hay muebles rotos, basura por el suelo y restos de comida encima de las mesas.

Sheila Devil no ha sabido conservar el patrimonio que le dejó su padre. La joya de la corona es la vivienda a la que estamos haciendo referencia y fuentes cercanas aseguran que ya no queda nada del espíritu que se respiraba cuando vivía Camilo Sesto. Las fotos que ha publicado Devil en su cuenta de Instagram demuestran que ha descuidado los salones y el jardín de este chalé tan mítico para la crónica social. No obstante, lo peor de todo no es lo material, sino el aspecto físico de la joven.

La hija de Lourdes Ornelas tiene una dentadura descuidada, de hecho, le faltan muchos dientes, y por su cuerpo hay varias heridas que tendría que desinfectar cuanto antes. «Ve al médico, quizá deban ponerte puntos o recetarte a algún analgésico», le escribe uno de sus seguidores visiblemente preocupado.

Los robos en casa de Sheila Devil

Tal y como hemos mencionado en párrafos anteriores, la casa de Camilo Sesto fue un pequeño museo y muchos conocen el valor de todo lo que hay dentro de esta propiedad. Por ese motivo, algunos amigos de Sheila han entrado en la vivienda para sustraer fotografías, obras de arte y diferentes objetos que pertenecieron al cantante con intención de venderlo todo en el mercado de segunda mano. En su momento, algunos programas de Telecinco hicieron saltar todas las alarmas y luego periodistas que se pusieron en contacto con Lourdes Ornelas para recomendarla que tuviera más cuidado. El problema es que la mexicana no puede hacer nada, pues intentó decirle a su hija lo que estaba pasando y ella le cerró la puerta sin escuchar sus explicaciones.

Sheila Devil no atiende a razones y no está dispuesta a escuchar los consejos de su familia. De momento no ha aceptado la ayuda de nadie y parece que no está dispuesta a ponerse en manos de especialistas, así que, tristemente, la situación empeora por momentos y las malas noticias se acumulan al lado de las bolsas de basura que la heredera acumula en el suelo de su mansión.