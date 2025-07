Aitana y Cata Coll guían a España a la final tras las dudas con sus estados de salud

Fueron las dudas de España en esta Eurocopa. Aitana Bonmatí y Cata Coll comenzaron tocadas, jugando más bien poco, pese a ser indiscutibles con la Selección. Todo, por su estado de salud. La primera de ellas marcó el gol de la victoria, en la prórroga, mientras que la portera evitó una eliminación segura unos minutos antes, en la penúltima jugada de los 90 minutos, con una doble intervención. Gracias a ellas, las campeonas del mundo buscarán serlo de Europa el próximo domingo.

Pero pudo no llegar a darse. Las dos han atravesado durante la concentración por problemas de salud que pusieron en duda, incluso, su participación en la Eurocopa. El susto fue mayor con Aitana, hospitalizada dos días antes de viajar a Suiza y diagnosticada con un cuadro de meningitis vírica. Cata Coll, por su parte, ya en Lausana, pasó una amigdalitis.

Aitana se ausentaba del entrenamiento previo a medirse a Japón en el amistoso de preparación por un cuadro de fiebre. Desde la Federación se informaba un día después que había sido trasladada al hospital para que se le realizaran pruebas. El susto llegó cuando subió una foto en una cama de ese centro médico. Montse Tomé soltaba la bomba en rueda de prensa: meningitis vírica. «No sabemos plazos pero vamos a esperarla hasta el final», decía la seleccionadora.

Los plazos daban igual. No había tiempo casi. Su ausencia parecía más que clara. Pero no. Aitana se repuso, dos días después salía del hospital y viajaba a Lausana unas horas más tarde que sus compañeras. El primer partido quiso jugarlo, pero sólo la dejaron hacerlo en el descuento. En el segundo, tuvo 45 minutos, mientras que en el tercero jugó los 90.

Apelaba la futbolista antes de Suiza a sus ganas de volver a disfrutar del fútbol después de semanas complicadas. Vaya si lo hizo. Aitana se salía contra las helvéticas y, también, contra Alemania. El gol de la catalana vale una final de Eurocopa.

«Quería disfrutar y volver a sentirme futbolista», señalaba la del Barça tras el partido contra Suiza. Aseguraba que había estado «al 100% físicamente», después de que hace tres semanas diera el susto al diagnosticársele una meningitis vírica. «Me ha pasado un bache en el camino, pero estoy orgullosa de que he sabido revertir la situación. Creo que estos momentos están para superarlos. He trabajado mentalmente y físicamente. Al final, el trabajo tiene su recompensa», afirmaba entonces.

De Aitana, a Cata Coll

Faltaba Cata Coll. A la portera le sorprendía una amigdalitis estando ya concentrada.No llegó a Portugal, pero todo hacía indicar que lo haría en los siguientes. Se le cómico. Los problemas del equipo es verdad que los resolvió Nanclares. Ante Bélgica no podía, pero si ante Italia, donde la entrenadora optó por la del Athletic.

Saltaban las alarmas. ¿Era el fin de la mallorquina, al menos de momento, con España? Volvió contra Suiza en cuartos de final y paró el que fue el único aviso de las anfitrionas. Contra las alemanas, volvía a defender la portería de esta selección llamada a hacer historia.

En el último minuto del descuento, un balón que desvió Olga, se colaba. Pero apareció Cata para evitarlo. Instantes después, evitaba el tanto con un paradón. Lo celebraba como si fuera un tanto. Y no era para menos. España siguió viva y, al final, pasó lo que tenía que pasar.