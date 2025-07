Esta selección es historia de España

Esta España, la campeona del mundo, es historia viva del fútbol. La mejor generación de futbolistas que ha visto nuestro país ha logrado romper un nuevo techo, para citarse con Inglaterra en la final de la Eurocopa 2025. Por primera vez, jugarán una final del campeonato continental. Llegaban como favoritas y, por el momento, siguen cumpliendo con lo estipulado. Sólo un paso las separa de la gloria. Y el domingo podrán alcanzarla.

Aitana Bonmatí, siempre Aitana Bonmatí, marcó la diferencia en un partido de máxima intensidad. La Balón de Oro fue la encargada de tumbar a Berger, de cobrarse la venganza de los Juegos, donde el año pasado sufrieron un batacazo de los grandes. La catalana rompió por la derecha y con un latigazo clasificó a España para su tercera final en dos años. Tras el Mundial y la Liga de Naciones, el domingo toca levantar la Eurocopa en Basilea.

Del hospital, a la final

La Eurocopa de Aitana estuvo en duda por la meningitis vírica que sufrió justo antes de viajar a Suiza. Se recuperó en tiempo récord, se enfadó porque los servicios médicos desaconsejaron que jugara más de lo que ella quería. Pero, ahora, vuelve a disfrutar. Y de qué manera. Del hospital, a llevar a España a la final de la Eurocopa. En menos de un mes.

El show de Berger

No conforme con sobresalir ante Francia, Ann-Katrin Berger volvió a hacerlo ante España. Cada oportunidad de las españolas era abortada por la guardameta alemana. Esther, compañera suya en el Gotham, la sufrió demasiado. Infranqueable, una vez más, llevó al límite la paciencia de las nuestras.

Menos España que nunca

Es cierto que España no tenía enfrente a un rival fácil. Alemania era el hueso más duro de los que habían tocado en la Eurocopa y eso se notó. La Selección no supo acumular un tramo de varios minutos de buen fútbol. Cada vez que parecían arrancar, desarticulaba la intentona la selección germana. Y a volver a empezar. Esta vez, además, Montse no estuvo fina a la hora de hacer los cambios. Tarde y mal.

Gracias a Buhl… ¡y a Cata!

Si España pudo llegar viva al tramo final, fue gracias a Buhl. Lo que perdonó la alemana no es normal. Falló tres ocasiones clarísimas para darle la ventaja a Alemania, mandando en los primeros minutos del encuentro un mano a mano fuera. Pudo redimirse en la última jugada del partido, con un disparo que desvió Olga y que se colaba, pero apareció Cata Coll. Mano salvadora y, al rechace, paradón de la mallorquina, para aguar la fiesta a las alemanas.

Siempre Patri Guijarro

Es la brújula de esta selección española. Cuando las cosas no salen, balones a Patri para que intente dar sentido al juego de España. Y lo consigue. Encontraba todo el rato a Olga en la banda izquierda, mandándole balones en largo para la carrera de la sevillana que le caían al pie. No es normal la precisión de la balear.

Las notas de España