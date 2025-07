Aitana tras el pase a la final: «Siento orgullo, estamos haciendo un campeonato brutal»

Aitana Bonmatí atendió a los medios de comunicación a pie de campo tras la victoria de España, por 1-0, sobre Alemania que metió a la selección española femenina en la final de la Eurocopa por primera vez en su historia. Un gol de la jugadora del Barcelona en el minuto 113 de la prórroga le dio la gran victoria a las españolas ante las germanas en Zúrich.

«Siento orgullo. Hemos hecho un campeonato brutal. Hemos sufrido, pero es normal, es contra Alemania. La primera vez que la ganamos y estamos en una final de la Eurocopa. Era nuestro objetivo», comenzó declarando la centrocampista de la selección española femenina.

«La habíamos estudiado y a veces el primer palo lo deja vacío. Son momentos claves, pero te acuerdas de lo preparado. Creo en el trabajo y en mi mentalidad, no en el destino», afirmó Aitana explicando su golazo ante Alemania en la prórroga logrando batir a la gran portera germana para meter a España en la gran final.

«Gracias a todo el mundo que me ha apoyado. Los últimos partidos no sirven de nada. Hay estilos de juego diferente. Hay que celebrarlo. Me prohíbo celebrar muchas cosas, pero estos momentos lo merecen. Ya pensaremos en Inglaterra», culminó sobre el rival de la final del próximo domingo en Basilea.

«Cata ha hecho un gran partido y unas paradas que nos han salvado. Las dos tuvimos un inicio de Eurocopa no deseado», valoró Aitana en rueda de prensa.