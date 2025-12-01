España se entrena en el Metropolitano para la final contra Alemania con todas disponibles salvo Aitana

España se ha ejercitado sobre el césped del Metropolitano sin Aitana Bonmatí. La jugadora de la Selección se rompió el peroné de la pierna izquierda en la sesión del domingo y ha regresado a Barcelona para iniciar su recuperación. No estará, por tanto, en la final de la Liga de Naciones ante Alemania, donde las españolas buscarán revalidar el título logrado en febrero de 2024. El resto de las 24 jugadoras están disponibles y sí que han saltado al estadio rojiblanco a entrenarse el día antes de la gran final.

Aitana ha sido la gran ausente. El domingo, la Federación emitía un comunicado en el que informaba de que la jugadora había sufrido una grave lesión. «Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita. Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada de este domingo, 30 de noviembre, se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo», revelaba la RFEF.

Sonia Bermúdez hablaba minutos antes de saltar al césped sobre lo que suponía la baja de la triple ganadora del Balón de Oro. «Todos sabemos quién es Aitana, pero también somos conscientes de que tenemos a 24 futbolistas que están preparadísimas para salir a ganar», señalaba la entrenadora en la rueda de prensa previa a la final contra Alemania.

Las 24 futbolistas restantes se han ejercitado con normalidad sobre el césped del Metropolitano, en una sesión abierta a la prensa durante los primeros 15 minutos. En ellos, se ha podido ver a las futbolistas realizando varios ejercicios físicos y otros con balón, combinando entre ellas en el centro del campo.

La baja de Aitana supone un serio contratiempo para Sonia Bermúdez, que además deberá de realizar un descarte más para la vuelta de la final de la Liga de Naciones. Únicamente puede incluir a 23 jugadoras, de las 25 que en un principio se llevó para la eliminatoria a doble partido en la que se decidirá el título. En la ida, ya descartó a Martín-Prieto y Fiamma, pero esta lesión de Aitana hace que, además de la del Barcelona, tenga que descartar a una futbolista.