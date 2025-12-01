Sonia Bermúdez: «Haremos todo lo posible para dedicarle la victoria a Aitana»

Sonia Bermúdez habló antes del partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones, en la que España se medirá a Alemania. La baja de última hora de Aitana Bonmatí por una fractura de peroné supone un duro golpe, aunque la seleccionadora ha destacado que «tenemos a 24 jugadoras que están preparadas para salir a ganar», aunque reconoció que «es una baja importantísima» y que al equipo le dio «un poco de bajón». El mensaje de la madrileña fue claro: «Queremos dedicarle la victoria a Aitana, Patri y Salma y haremos todo lo posible para que así sea.»

«Es una baja importantísima, un poco de bajón porque hay una lesión importante y es una compañera y queremos mandarle muchos ánimos. Pero el equipo está bien, hoy ha pisado el campo y queremos dedicarle a Aitana, Patri y Salma una victoria y haremos todo lo posible para que así sea», señaló la seleccionadora sobre la ausencia de la actual Balón de Oro en la final contra Alemania.

Lógicamente, no dio pistas sobre quién será su sustituta. Ni siquiera desveló si tiene clara ya la decisión: «Estamos terminando de detallar en lo que vamos a hacer mañana. Queda tiempo, pero estamos decidiendo que hacer».

«Todos sabemos quién es Aitana. Somos conscientes de que tenemos a 24 futbolistas que están preparadísimas para salir a ganar. Tanto Patri como Aitana son muy importantes, pero todas están preparadas para competir», reveló sobre cómo afronta esta ausencia tan importante.

Sobre cómo se produjo la lesión de Aitana en el entrenamiento, no dio muchos detalles: «Estaba dirigiendo la sesión y cuando pasa esto tienes que asimilar que el ánimo baja. Hicimos pruebas, también decir que Aitana quería estar en la final, pero insistimos en que tenía que volver a casa a recuperarse cuanto antes».

Aunque, evidentemente, la baja es importantísima, quiso poner en valor la calidad de las jugadoras que tiene: «Lo bueno es que tenemos jugadoras muy versátiles. Decidiremos cómo vamos a salir pero tenemos jugadoras que interpretan bien el juego en distintas posiciones».

Habló sobre las «vueltas» que le ha dado al partido después de la ida, en la que salieron vivas gracias a un 0-0 en el que Alemania fue superior. «Hemos trabajado duro para encontrar soluciones», revela, afirmando a la vez que no le «sorprendió» el nivel de Alemania. «Intentaremos contrarrestar sus puntos fuertes. El campo va a estar lleno y eso será importante. Lo vamos a necesitar», apuntó.

«Este equipo está capacitado mentalmente. Somos muy fuertes. Tienes que seguir pensando en lo que viene y las derrotas forman parte de esto, pero el equipo tiene mentalidad de llegar a la final y querer ganar. Estamos muy metidos en la final de mañana», reveló sobre el hecho de jugar una final más, tras perder la de la Eurocopa en julio.

«Todo pasará por tener posesiones largas, pero Alemania nos va a generar. Este equipo está preparado para cualquier situación en el partido. A nivel mental, ver a toda la gente nos va a ayudar, es un plus. Tenemos muchas ganas», apuntó sobre el plan de partido que tiene para la final.