Alexia y Pina no se hacen la suecas

Tres meses ha tardado España en volver a una final. Después de golear (4-0) en la ida, con dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina, la Selección volvió a ganar con ambas jugadoras como protagonistas y se jugará revalidar el título de la Liga de Naciones, jugando el partido de vuelta de la final en el Metropolitano el 2 de diciembre. La doble ganadora del Balón de Oro volvió a ser la líder de un equipo que, en esta ocasión, no brilló y prefirió protegerse con balón de una Suecia necesitada de goles si querían remontar.

La de Mollet del Vallés apareció en el tramo final del encuentro, cuando todo se encaminaba al empate, entrando desde atrás al área. La vio Pina, que avanzaba con el balón ante una zaga que reculaba demasiado. Metió el balón raso al punto de penalti, donde llegaba Alexia desde segunda línea, que golpeó a la misma escuadra para certificar el triunfo de España.

De final en final

La del Mundial 2023, la de la Liga de Naciones 2024, la de la Eurocopa 2025 y, ahora, repiten en esta competición en la que defienden título. A este talentoso grupo de jugadoras sólo se les ha escapado en este tiempo una: la de los Juegos Olímpicos, donde fueron cuartas. Tras el varapalo de la Euro, donde perdieron el título en la tanda de penaltis, la Selección se recompone firmando el pase a una nueva final sólo tres meses después.

El debut soñado por Sonia Bermúdez

En su estreno falló que Salma acabó lesionada. En el segundo partido, España no ha brillado como acostumbra, pero sí que fue de lo más práctica. Una defensa casi perfecta logró contener a Suecia y, ya en la segunda parte, llegó el gol con el que se ganaba el partido y que certificaba a la número uno del ranking FIFA, de nuevo, en la final de la Liga de Naciones, donde defenderán el título logrado en febrero del año pasado. Sonia Bermúdez quería más tras el 4-0, pero lo cierto es que no puede quejarse de cómo ha sido su primera ventana internacional al frente de este equipo.

Sin minutos para Athenea y Jenni

Una de las noticias al comienzo del partido era que España no rotaba después del 4-0 de la ida. Era una oportunidad para probar, ante una selección top mundial, a varias futbolistas de cara al futuro. No habrá muchas oportunidades como esta de cara a un Mundial 2027 que todavía parece lejano, las cosas como son. Pero no. Sonia no experimentó y sólo metió a Pina y Eva Navarro en su once.

Llamó la atención que hubo dos jugadoras de renombre e importantes que se quedaron sin minutos. Tras realizar los cinco cambios, no dio entrada ni a Jenni Hermoso –que ya conoce su rol en este equipo, tras cinco minutos en la ida– ni a Athenea, a la que llamó el pasado sábado, tras una semana de concentración, y ha hecho viajar a Gotemburgo para nada. Fiamma, Alba Redondo y las dos porteras suplentes –Nanclares y Astralaga– también se van sin minutos.

Las notas de España ante Suecia