Aitana Bonmatí se operará este martes de la rotura de peroné

Aitana Bonmatí no evita el quirófano. La jugadora del Barcelona se rompió el peroné en el entrenamiento del pasado domingo con la selección española. Antes de la vuelta de la final de la Liga de Naciones, la futbolista sufrió una lesión «en una acción fortuita», apoyando mal el pie. Se le realizaron pruebas y se confirmó el peor de los pronósticos, puesto que sufría una fractura en el peroné de su pierna izquierda. El Barcelona ha comunicado este lunes que el martes pasará por el quirófano y que, a partir de ahí, se establecerá un tiempo de recuperación.

La lesión ha sido confirmada por los servicios médicos del Barcelona. «Las pruebas realizadas este lunes a la jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí han confirmado que sufre una fractura transindesmal del peroné a nivel del tobillo izquierdo», revelan en el parte médico facilitado.

«El tratamiento será quirúrgico y se realizará mañana martes a cargo del doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona, ​​bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico», señalan también desde la entidad azulgrana.

De esta manera, Aitana no evitará el quirófano y, aunque el Barça no establece aún un tiempo de recuperación, estará varios meses apartada de los terrenos de juego. Aún queda saber cuánto, puesto que no será hasta que no se someta a la operación cuando se conozcan más detalles.

La Federación sorprendía el domingo por la noche, informando de lo sucedido en el entrenamiento de la mañana con Aitana y revelando una grave lesión: «Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita. Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada de este domingo, 30 de noviembre, se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo».

Además, anunciaban que la jugadora no se quedaría apoyando a sus compañeras en la final de la Liga de Naciones ante Alemania, en el Metropolitano. «La jugadora natural de Ribas volverá a la ciudad condal y a la disciplina de su club para comenzar su periodo de recuperación», decía el comunicado en el que la RFEF anunciaba la grave lesión de la tres veces Balón de Oro.