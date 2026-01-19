La Supercopa de España femenina: dónde se juega, qué equipos la juegan, cruces, cuándo son los partidos y dónde ver por TV

La Supercopa de España femenina 2026 comienza este martes para proclamar al primer campeón del fútbol español de esta temporada. Desde el 20 al 24 de enero se disputará este torneo que mantendrá el mismo formato que la competición masculina, es decir, tendrá semifinales y final. Casualmente, esta temporada se repiten los mismos enfrentamientos que hace un par de semanas en Arabia Saudí, con un derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético y un Barcelona–Athletic. De ahí saldrán los dos equipos que se disputen el título.

Cuándo empieza la Supercopa de España femenina

La Supercopa comienza este martes 20 de enero de 2026. Será con el primero de los dos partidos de semifinales. El Real Madrid–Atlético subirá el telón del campeonato en el que se conocerá al supercampeón de nuestro fútbol. La segunda semifinal se celebrará el miércoles, con el Barcelona–Athletic Club.

🔴 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La @rfef designa 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗮 como sede de la Supercopa de España @iberdrola 2026 🏟 El Skyfi Castalia acogerá tanto las semifinales como la gran final del torneo del 𝟮𝟬 𝗮𝗹 𝟮𝟰 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼 📺 @rtve emitirá en directo los… pic.twitter.com/NmMg6euCzy — RFEF (@rfef) December 16, 2025

Dónde se juega la Supercopa de España femenina

La Supercopa femenina mantiene el formato de la masculina y también se celebra en una misma sede. Sin embargo, en este caso, el torneo se queda en casa. Aunque intentaron desde la RFEF negociar para exportarla a Estados Unidos, la negativa del Real Madrid ha hecho que se repita en nuestro país. Eso sí, estrena sede. Acostumbrados a Leganés y el estadio de Butarque como su lugar habitual, esta temporada la competición se muda de ciudad. Será en Castellón, en el estadio de Castalia, donde se jueguen los tres partidos de esta Supercopa.

Qué equipos juegan la Supercopa de España femenina

Como decíamos, este curso da la casualidad que los cuatro equipos participantes en la masculina, son los mismos que participan en la femenina. El Barcelona, defensor del título, acude como campeón de Liga y Copa, mientras que el Real Madrid y el Atlético fueron subcampeones de las competiciones liguera y copera, respectivamente. Por su parte, el Athletic, cuarto la pasada campaña en la Liga F –por detrás de los tres anteriores– ha sido el invitado. Acude por encima del Granada, que fue quinto en Liga y semifinalista de la Copa de la Reina.

Horarios de las semifinales de la Supercopa de España femenina

Las semifinales de la Supercopa de España se celebran entre el martes y el miércoles. La primera de ellas la disputan Real Madrid y Atlético el martes 20 de enero, a las 19:15 horas. De ahí saldrá el primer finalista, que jugará el partido por el título el sábado. El miércoles 21 será el turno de Barcelona y Athletic, que jugarán a las 19:00 horas. La final será el sábado 24 de enero, a las 19:00 horas, con los ganadores de ambas eliminatorias.

Dónde ver por TV en directo la Supercopa de España femenina

Los tres partidos de la Supercopa de España femenina se celebrarán en el estadio de Castalia, en Castellón, y todos esos encuentros se podrán ver por televisión. Las semifinales y la final serán emitidas íntegramente en abierto. RTVE será la encargada de emitir los tres encuentros, que en principio se podrán seguir en Teledeporte. También se podrán ver en su plataforma RTVE Play y en la pública catalana, por Esport3 (primera semifinal) y TV3 (segunda semifinal y final).