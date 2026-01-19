Pau Quesada, antes de la semifinal de la Supercopa: «En un derbi no hay favoritos»

Pau Quesada y Misa Rodríguez han comparecido en Castalia antes de la semifinal de la Supercopa de España que medirá este martes a Real Madrid y Atlético. El conjunto madridista buscará la tercera final de su historia, la segunda seguida en esta competición. No será fácil, puesto que primero tienen que superar un derbi para el que «no hay favoritos», según el propio técnico blanco.

«Creo que el equipo ha tenido ritmo, pero hay partidos en los que el rival te lleva al límite, hace falta más contundencia o madurez en esos tramos de partido. Estamos trabajando bien de lunes a sábado, es un grupo magnífico de jugadoras y me da tranquilidad incluso cuando algunos resultados no se dan o a nivel de juego se atasca me da tranquilidad como ellas trabajan», ha destacado.

El entrenador madridista ha valorado su situación actual en el equipo femenino, al ser preguntado sobre los cambios que se han producido en el organigrama del Real Madrid en la última semana: «Nuestro día a día es magnífico, es difícil encontrar una comunión así, tenemos unas semifinales dentro. Un día a día en el fútbol te hace no perder el foco con respecto a otra cosa».

Sobre cómo preparan estos partidos, el técnico ha destacado lo siguiente: «Los partidos los encaramos igual porque esos pequeños hábitos de los días que no están marcados en rojo en el calendario nos sirven para demostrar que estamos realmente preparadas. Para nosotras el partido del Levante o el que sea de Liga lo encaramos con la máxima profesionalidad e ilusión, no porque el Barça esté a diez puntos, las once que salen lo cogen como un examen. Ahora vamos a la siguiente viñeta con la misma presión e intensidad».

«Me parece un escenario acertado, quien conoce Castellón y Castalia, que se llenaba incluso cuando jugaba el equipo en Tercera, así que ojalá venga toda esa gente también a animar, sean del Real Madrid o del Atlético pero que llenen el estadio. Que vengan muchas escuelas de fútbol femenino y obviamente si son más madridistas, mejor», ha dicho Quesada sobre el escenario del partido.

El técnico ha hablado, por último, sobre la condición de favorito. No considera que su equipo lo sea en esta semifinal: «A partido único cualquier rival te puede ganar, así que vale de poco. No hay favoritos en el derbi, en los últimos enfrentamientos se ve, no hay cinco victorias seguidas, es todo ganar, empatar, perder y vamos a intentar que mañana ganemos porque la palabra favoritos no sirve para nada».