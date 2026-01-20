El Real Madrid resuelve el derbi por la vía rápida y espera rival en la final de la Supercopa

A la final de la Supercopa por la puerta grande. El Real Madrid espera ya rival en la final del sábado tras inaugurar la competición con una goleada al Atlético de Madrid en la primera semifinal, un derbi que terminó 3-1. En 20 minutos arrolladores, el conjunto blanco sentenció la eliminatoria para certificar su segunda presencia consecutiva en el partido por el título. Buscarán el primero de su historia, que todavía se resiste, tras seis temporadas, ante un rival que saldrá del Barcelona-Athletic de este miércoles.

No tardaron las madridistas en tomar la delantera. Lo hicieron por medio de una Athenea que se ha reencontrado en estos últimos encuentros, tras una primera parte de la temporada con muchas dudas. Caroline Weir y Linda Caicedo dejaron visto para sentencia la final en apenas unos minutos. No se había llegado al ecuador de la primera parte cuando ya mandaban 3-0. Recortó distancias Luany en el 72′, con un golazo que dio algo de alas a las rojiblancas de cara al tramo final.

Aunque lo cierto es que la semifinal sólo tuvo un color. El derbi, que apuntaba igualado por lo visto en los anteriores –el Real Madrid llevaba una victoria en los últimos ocho–, fue para las de Quesada. Sorprendieron en un arranque espectacular, que las llevó a levantar el pie del acelerador en la segunda parte y, ni con esas, pudieron reengancharse las rojiblancas. Sí que lograron recortar distancias y, después, intentaron que se les pitarán dos penaltis inexistentes con el FSV, pero sus peticiones quedaron en nada.

El Real Madrid salía con el mejor equipo que podía disponer el técnico. Misa protegía la portería, escoltada por la línea de cuatro que formaban Holmgaard y Navarro en los laterales y Méndez y Lakrar en el eje. Dabritz aparecía en el centro del campo junto a Angeldahl, que volvía al once como Weir. Athenea caía a una banda, a la otra lo hacía Linda y en punta aparecía Redondo.

Y las blancas dominaron desde el primer momento. De hecho, Athenea no tardó en batir a Lola Gallardo. En racha está la cántabra, que marcó un doblete ante el Levante. Cazó el balón en la frontal, recortó hacia el punto de penalti y la pegó de primeras ajustando al palo. No habían pasado ni 6 minutos de juego cuando ya mandaban en el marcador las madridistas.

Habría más. El Atlético había salido dispuesto a dominar y a combinar. Se equivocaron claramente. De un error al intentar jugar el balón atrás llegó el primero y, de la misma forma, tras un saque de banda, llegó el segundo. Se quedó largo el pase y lo aprovechó Weir a la carrera, anticipándose a una Gallardo que salió de su área, para marcar a portería vacía. Ni un cuarto de hora se había jugado.

Y no tardaría en llegar el tercero. Faltaba Linda Caicedo por aparecer. Arrancó desde su campo, condujo sin oposición por el carril central y, desde unos 25 metros, la pegó. No fue un disparo muy potente, ni muy alto. Sí que buscó el palo y el esférico botó delante de Lola, que no pudo atraparlo. Se confirmaba, por tanto, el vendaval, que frenaría a partir de entonces.

Sentencia y a pensar en la final

Levantaron el pie las blancas y tratarían de inquietar las rojiblancas, sabiéndose ya sin mucho que hacer. No fue hasta la segunda parte cuando Luany lograba el 3-1, con un disparo que se coló por la escuadra y ante el que Misa no pudo hacer más que mirar. Tuvieron un atisbo de engancharse al encuentro, pero lograron un segundo gol que las metiera de nuevo en la semifinal y que metiera el miedo en el cuerpo de las madridistas.

Al final, tras un descuento infinito, el Real Madrid certificó su presencia en la final del sábado. Buscarán su primer título, en el que será su tercer intento, tras la final de Copa de 2023 y la de la Supercopa del año pasado. Castellón puede ser el lugar donde llegue ese ansiado título, aunque aún falta por saber si su rival será el Barcelona –lo más lógico– o si hay campanada y será un Athletic que sueña en grande.