El Real Madrid y el Atlético suben el telón de la Supercopa de España 2026 que se celebra en Castellón. Desde este martes (19:15 horas) hasta el sábado estará en juego en Castalia el primer título del curso. Una competición que las rojiblancas han ganado en dos ocasiones y que a las madridistas se les resistió el pasado curso, cuando jugaron la final. Ahora, en un derbi madrileño de alta tensión, buscarán el pase a la final, donde presumiblemente se verán las caras con el Barcelona, siempre que no lo impida el Athletic.

Las madridistas han perdido esta temporada contra el resto de participantes de esta Supercopa. Únicamente lograron un triunfo ante el Athletic en la primera vuelta en San Mamés, ante las que caerían hace unos días en Valdebebas por 0-1, sembrando un mar de dudas. Perdieron en la jornada 2 ante el Atlético por 2-1 e hicieron lo propio en Montjuic por 4-0.

Ahora, tienen una prueba de fiabilidad, la enésima de este curso, tras los numerosos exámenes en Champions, donde aprobaron la mayoría pero sucumbieron en los más sencillos. No será fácil este, pese a que el Atlético llega en crisis. Dos meses sin ganar llevan las rojiblancas, que tienen a Víctor Martín más que tocado al frente del banquillo. Pero un derbi es un derbi y, como ha señalado Quesada, aquí «no hay favoritos».

¿Llegan mejor las madridistas? Sí, pero no mucho. Las blancas presentan mil dudas tras el varapalo ante el Athletic de hace una semana y sólo cumplieron ante un colista Levante que peleó hasta el final por el empate. Una goleada (5-0) sufrieron las rojiblancas ante el Barcelona, mientras que cayeron también por 0-1 ante el Espanyol. Además, en Copa de la Reina, necesitaron de los penaltis para mantenerse con vida.

El Real Madrid no cree en «favoritos»

Este martes, el derbi pone a prueba las necesidades de ambos conjuntos. Que no son pocas. De un lado, un Real Madrid obligado a pelear por los títulos que quedan en juego hasta que pueda… o hasta que se lo permita el Barcelona con el que se cruzarán en Copa, seguramente en Champions y posiblemente en esta Supercopa, si llegan a la final.

Bruun y Toletti son las buenas noticias en el conjunto blanco. Han viajado con el equipo y estarán a disposición de Quesada. Aunque los focos se centrarán en las dos de siempre. Linda Caicedo y Caroline Weir son las dos futbolistas más desequilibrantes de un Real Madrid que aspira en Castellón a ganar su primer título. Ese que se le ha resistido ya en las dos finales que disputó (Copa 2023 y Supercopa 2025).

Un Atlético con mil dudas

Si el Real Madrid no llega fino del todo al encuentro, peor llega el Atlético de Madrid. Muchas dudas son las que aparecen de cara a este encuentro, después de encadenar los nueve últimos –entre Liga, Champions y Copa de la Reina– sin victoria y complicarse incluso la pelea por la tercera plaza en el campeonato doméstico. Su último triunfo, un 0-4 al Twente neerlandés.

Esa eficacia ofensiva que lideran Luany, Amaiur Sarriegi, Synne Jensen y Fiamma Benítez la necesitarán recuperar las de Víctor Martín para intentar volver a cruzarse en el camino de un título del Real Madrid, bastante asentado en el trabajo defensivo y que no concede demasiado, pero que también deberá gestionar la presión de ser señalado ligeramente favorito en esta eliminatoria.