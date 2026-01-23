Alineación del Real Madrid contra el Villarreal: Camavinga hará de Tchouaméni

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Villarreal en el estadio de La Cerámica tendrá varias novedades respecto al encuentro contra el Mónaco. Sin Tchouaméni, Camavinga deberá regresar a la medular después de ser lateral izquierdo en la Champions. Mastantuono y Arda Güler repetirán, mientras que Carreras vuelve tras cumplir sanción.

En la portería del Real Madrid para el duelo contra el Villarreal estará Courtois. En el lateral derecho formará Valverde, mientras que al costado izquierdo volverá Álvaro Carreras. La pareja de centrales será la formada por Asencio, que forzará, y Huijsen.

En el centro del campo, Camavinga tendrá la difícil tarea de hacer de Tchouaméni, mientras que por delante formarán Arda Güler y Bellingham. Y arriba, Mastantuono atacará por la derecha, Vinicius lo hará por la izquierda y Mbappé será la principal referencia ofensiva.

Prueba de fuego

El Real Madrid de Arbeloa afrontará su primer partido exigente contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica. Los blancos se miden a un conjunto amarillo que está haciendo una gran Liga, aunque es cierto que en la Champions se han dejado ir más de lo deseado. De hecho, ya están eliminados tras una fase liga muy deficiente.

No obstante, los de Arbeloa pondrán a prueba su mejoría contra el Villarreal. Los blancos vienen de cuajar uno de los mejores partidos de la temporada contra el Mónaco el pasado martes, en la séptima jornada de la fase liga de la Champions, y ahora deberán tratar de rendir en un estadio muy exigente.

Para este encuentro, Arbeloa se deberá sobreponer a la delicada baja de Tchouaméni, ausente por sanción. El francés es un jugador tremendamente importante tanto en la medular madridista como, cuando es necesario, en la posición de central. El salmantino deberá buscar una solución a su ausencia.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Villarreal: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.