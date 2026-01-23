Villarreal – Real Madrid: cuándo es y cómo ver por TV en directo gratis el partido de la Liga

Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Villarreal - Real Madrid Este Villarreal - Real Madrid corresponde a la jornada 21 de la Liga y se jugará en el Estadio de la Cerámica Villarreal y Real Madrid prometen un partidazo, ya que ambos están en la zona alta de la clasificación de la Liga

El Real Madrid y el Villarreal protagonizarán uno de los encuentros más destacados de la jornada 21 de la Liga, ya que ambos equipos están siguiendo la estela del Barcelona para poder luchar por el título, por lo que el equipo que sume los tres puntos de este encuentro saldrá reforzado y con la moral por las nubes. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión de todo lo que ocurra en este partidazo entre el Submarino Amarillo y los de Concha Espina.

Horario del Villarreal – Real Madrid: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid visita al Villarreal en el Estadio de la Cerámica para disputar el partido que corresponde a la jornada 21 de la Liga. Los de Álvaro Arbeloa llegan con la moral por las nubes después de haber goleado al Mónaco en la Champions League, mientras que el Submarino Amarillo cayó en su casa frente al Ajax. Eso sí, los de Concha Espina y los de Marcelino García Toral van segundo y terceros respectivamente en la clasificación, por lo que se tratará de uno de los partidos más destacados de este fin de semana en el campeonato español.

A qué hora es el partido de la Liga Villarreal – Real Madrid

La Liga programó este vibrante Villarreal – Real Madrid de la jornada 21 del campeonato liguero de nuestro país para este sábado 24 de enero. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este choque entre el Submarino Amarillo y el conjunto merengue en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones de ambos equipos, sin incidentes en el Estadio de la Cerámica y que así todo pueda comenzar de manera puntual.

Dónde y cómo ver gratis el Villarreal vs Real Madrid en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación que adquirieron una parte de los derechos televisivos del campeonato liguero para retransmitir en nuestro país los partidos que se disputan cada fin de semana. Este Villarreal – Real Madrid de la jornada 21 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga. Hay que destacar que este canal es de pago y forma parte del paquete que incluye el fútbol español, por lo que habrá que tenerlo contratado para poder ver todo lo que suceda en el Estadio de la Cerámica, ya que no se podrá ver gratis por la TV.

Los hinchas del conjunto amarillo, del cuadro de Chamartín y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Villarreal – Real Madrid de la jornada 21 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que destacar que también se podrá acceder con un ordenador a la página web que esta plataforma habilitará para todos sus clientes que quieran disfrutar de lo que suceda en el Estadio de la Cerámica.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 21 de la Liga y narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Villarreal – Real Madrid desde una hora y media antes del inicio del encuentro. También podrás seguir la emocionante narración de Antonio Esteva a través del canal de Youtube de OKDIARIO. Una vez acabe el encuentro podrás leer la crónica en nuestra web y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en el Estadio de la Cerámica.

Dónde escuchar por radio en directo el Villarreal – Real Madrid

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos clubes que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el partido de la jornada 21 de la Liga que se juega en el Estadio de la Cerámica podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con este Villarreal – Real Madrid para contar todo lo que suceda en este partidazo.

Dónde se juega y quién es el árbitro del partido Villarreal – Real Madrid

El Estadio de la Cerámica, llamado anteriormente como El Madrigal y que se encuentra en Castellón, será el campo donde se juegue este partido Villarreal – Real Madrid correspondiente a la jornada 21 de la Liga. Este recinto deportivo se inauguró en 1923, por lo que ya cuenta con más de 100 años de historia a sus espaldas, aunque eso sí, ha sufrido varias remodelaciones que han ido creciendo a la par que el club. Se espera que sus prácticamente 23.500 butacas sean ocupadas este sábado para intentar animar a los suyos a lograr la victoria ante el equipo madridista.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado César Soto Grado para dirigir este Villarreal – Real Madrid de la jornada 21 de la Liga. Mario Melero López estará controlando todo en el VAR, por lo que será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará ubicado en la banda del Estadio de la Cerámica.