Mbappé amenaza el récord goleador de Cristiano Ronaldo en Champions

Con su doblete ante el Mónaco, Kylian Mbappé disparó su cifra goleadora en la presente edición de la Champions League hasta los 11 goles. El francés es el líder destacado en esta estadística tras siete jornadas disputadas, y ya apunta al registro histórico de Cristiano Ronaldo en la competición continental. El legendario ‘7’ del Real Madrid ostenta el récord de goles en una edición de la Champions, con 17 en la temporada 2013/14, la de la décima Copa de Europa del conjunto blanco.

El cambio de formato que introdujo la UEFA la pasada campaña allana el camino a Kylian Mbappé en este objetivo. La eliminación de la fase de grupos, en la que cada equipo disputaba seis partidos, dio entrada a la fase de liga y a su correspondiente aumento de encuentros hasta los ocho. Los 11 goles en la cuenta particular del ’10’ blanco han llegado en seis partidos -se perdió por lesión el encuentro ante el Manchester City- y aún resta la última jornada ante el Benfica de José Mourinho. Con los 11 tantos que alcanzó en la noche de ayer, el galo ha igualado la mejor marca de Cristiano Ronaldo en fase de grupos de la Champions, correspondiente a la temporada 2015/16.

Kylian Mbappé está acostumbrando a igualar récords del futbolista portugués en los últimos tiempos. El final del pasado año estuvo marcado por su intento de superar los 59 goles de CR7 en un año natural con la camiseta del Real Madrid. Una cifra que logró empatar en el último partido del año 2025 con un tanto de penalti ante el Sevilla. El inicio de 2026 del futbolista francés ha estado marcado por las ausencias ante el Betis, en Liga, y en la Supercopa, donde sólo participó 15 minutos ante el FC Barcelona en la final. El pasado fin de semana regresó a las alineaciones con gol ante el Levante, prolongando su racha con su doblete, de nuevo en el Santiago Bernabéu, frente al Mónaco.

Las eliminatorias, asignatura pendiente de Mbappé

Para alcanzar las cifras goleadoras de Cristiano Ronaldo en la Champions, Mbappé tiene una asignatura pendiente: las eliminatorias. En la temporada 2013/14, el portugués anotó ocho goles en la fase final. Cuatro en octavos, uno en cuartos, dos en semifinales ante el Bayern de Múnich y uno en la prórroga de la final en Lisboa ante el Atlético de Madrid.

Una puntualidad en las rondas finales que no mostró Mbappé en su primera campaña en el Real Madrid. El galo brilló en la ronda de dieciseisavos, estrenada la pasada campaña, con cuatro goles ante el Manchester City. Su inspiración de cara al gol se esfumó en octavos y cuartos, donde se quedó sin marcar en los cuatro encuentros ante Atlético de Madrid y Arsenal. En la presente temporada, todo apunta a que el conjunto blanco evitará esta ronda previa al acabar entre los ocho primeros de la liguilla. Motivo por el cuál, Kylian Mbappé deberá dar un paso adelante en las rondas finales si quiere superar el histórico registro de Cristiano Ronaldo.