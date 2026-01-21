El Real Madrid de Arbeloa tiene licencia para soñar

El 14 de enero el Real Madrid tocaba fondo en el Carlos Belmonte al perder en Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey. Un ridículo de esos que pasan a los anales de la historia más negra del club blanco. Pero ocho días después, el equipo dirigido por Arbeloa firmaba un partido redondo contra el Mónaco en la séptima jornada de la fase liga de la Champions. Una exhibición que hacía tiempo que no se veía por Chamartín.

El Real Madrid cuajó un grandísimo encuentro contra el conjunto monegasco. Sí, es cierto que aún tiene que mejorar algunos aspectos defensivos, la línea más machacada por las lesiones, pero por fin la afición madridista pudo disfrutar de un partido redondo de los suyos. Seis goles que no se veían por Chamartín desde el 2 de abril de 2023 contra el Valladolid.

La plantilla del Real Madrid se ha levantado de un momento tremendamente duro. Lo que sucedió el pasado sábado frente al Levante hizo mucho daño dentro del vestuario. Todos comprendieron el enfado de sus aficionados, pero también coincidieron en que la bronca fue desproporcionada y, en algunos momentos, cruel, como lo fue con Vinicius Junior.

Todo ha cambiado en esta ocasión. Vinicius no celebró con la grada, pero se dio un abrazo con Arbeloa que le llena de energía para lo que viene, mientras escuchaba su nombre siendo coreado por la grada del Bernabéu; quién lo iba a decir tras ver lo que sucedió hace solo unos días. Bellingham, otro de los señalados por el madridismo, estuvo a un grandísimo nivel, marcó un gran gol y dejó un mensaje en su celebración. Mastantuono, en la diana por su bajo rendimiento en los últimos tiempos, también vio portería y se quitó un peso de encima. En definitiva, una noche redonda para un Real Madrid que tiene licencia para soñar tanto con la Liga, donde está a un punto del Barcelona, como con la Champions. Jugando así, es candidato a todo.

Licencia para soñar

Tras el duelo contra el Mónaco, Arbeloa no se escondía al ser preguntado si este Real Madrid es uno de los candidatos a ganar la Champions: «El Madrid siempre es favorito a todo, este es el Madrid, es su competición y siempre es favorito». Lo que es una evidencia es que, jugando al nivel que jugaron contra el equipo del Principado, los blancos pueden plantar cara a cualquier rival. El siguiente reto es asegurar los octavos de final la próxima semana contra el Benfica de Mourinho en Lisboa.