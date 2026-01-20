Vinicius rompe su silencio: «Los últimos días han sido muy complicados para mí»

Vinicius se reivindicó este martes en el Santiago Bernabéu y rompió su silencio tras su gran actuación en el partido de Champions League contra el Mónaco, en el que marcó el quinto gol del Real Madrid y dio dos asistencias. El brasileño habló de la dureza de estos días atrás tras la gran pitada que se llevó por parte de la afición madridista en el encuentro de Liga frente al Levante. La parroquia blanca le ha perdonado coreando su nombre al apreciar su exhibición.

«Jugando de esta manera… Hemos entrado muy concentrados, moviendo el balón de un lado al otro, cuando yo puedo tocar mucho el balón es lo mejor para mí. Los últimos días han sido muy complicados para mí por los pitos, por todo lo que hablan sobre mi nombre, siempre estoy en el foco y no quiero por cosas fueras del campo, sino por las que hago dentro y todo lo que he hecho por este club. La exigencia es muy grande. No voy a estar en mi mejor versión tácticamente cada día, pero lo voy a dar todo por este club que me ha dado tanto», comenzó.

«Jugar con Kylian y todos los jugadores que tenemos aquí es muy sencillo. Tenemos una conexión muy buena. Tenemos que seguir con el apoyo de nuestra afición para que todo vuelva a la normalidad. Si estamos juntos vamos a ganar grandes cosas esta temporada», añadió, pidiendo que se alargue esa tregua que este martes le ha dado el Bernabéu.

Vinicius acaba con la sequía

«Todos mis compañeros me estaban diciendo que tenía que marcar. Somos una familia, tener a todos con la confianza y dando todos nuestra mejor versión vamos a ganar grandes cosas esta temporada», vaticinó un sonriente Vinicius, el que quiere ver el madridismo. El brasileño, además de hacer el quinto gol dio dos asistencias en el segundo gol de Mbappé y a Franco Mastantuono.