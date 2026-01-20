El Bernabéu firma la paz con Vinicius y corea su nombre

El Santiago Bernabéu firmó la paz con Vinicius este martes debido a la buena actuación del brasileño en el partido de Champions League contra el Mónaco con gol incluido. La afición en el estadio del Real Madrid coreó su nombre incluso antes de hacer el 5-0 después de pitarle durante todo el choque de Liga con el Levante tres días antes.

