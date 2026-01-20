El Bernabéu perdona al mejor Vinicius

Recital del Real Madrid contra el Mónaco. Por fin. Ya le tocaba al Bernabéu darse un homenaje de este calibre. Y, lo más importante, es que los aficionados salieron del coliseo madridista convencidos de que con este nivel de Mbappé y de Vinicius este equipo, al que Arbeloa le está dando forma poco a poco, tiene licencia para soñar con absolutamente todo.

La nota más positiva fue, sin duda, la reconciliación del Bernabéu con Vinicius Junior. Lo que pasó el pasado domingo era insostenible. No se podía volver a repetir por el bien del Real Madrid. El ensañamiento fue desmedido, pero todo cambió contra el Mónaco. El brasileño dio una asistencia a Mbappé en el segundo gol madridista, provocó el cuarto en propia puerta y puso la guinda haciendo el quinto con un zaparazo que se coló por la escuadra.

El Bernabéu terminó coreando el nombre de Vinicius, que celebró su diana abrazándose con un Arbeloa que ha decidido tenderle la mano para recuperar la mejor versión de un jugador clave en el futuro del Real Madrid. El club entero, que ha decidido salvar al soldado Vini, se fue a la cama este martes con una sonrisa.

Mbappé es todo

Mbappé hizo dos goles para poner la calma en el estadio Santiago Bernabéu. Las dos primeras dianas del encuentro fueron de un futbolista que marca la diferencia cada vez que se viste de blanco. Un jugador único que los hombres de Arbeloa necesitan al máximo nivel para tener esa licencia para soñar.

Bellingham, otro perdonado

El inglés también fue abroncado de manera especial el sábado, al igual que Valverde, pero contra el Mónaco marcó un auténtico golazo para volver a escuchar en Chamartín el famoso «¡hey Jude!». La noche salió redonda para los madridistas.

El golpe de Asencio

Asencio tuvo que ser sustituido al descanso por culpa de un golpe que sufrió en la tibia derecha, que le provocó un fuerte dolor. Por ello, se tuvo que quedar en el vestuario al descanso, dejando su lugar a Ceballos y llevando a Tchouaméni a retrasar su posición.

Arbeloa prepara una máquina

Sin ser el Mónaco el rival más duro, la realidad es que el Real Madrid dio una auténtica exhibición. Los blancos firmaron un grandísimo partido de fútbol, goleando y poniendo dentro del terreno una intensidad que hacía tiempo que no se veía por Chamartín.

Las notas del Real Madrid