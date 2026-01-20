Vinicius se reconcilia con el Bernabéu con un golazo y se abraza con Arbeloa en la celebración

Desatado estaba el Real Madrid en el duelo contra el Mónaco, necesitado de un triunfo convincente en Champions League que le reconciliara con la grada del Bernabéu. También lo necesitaba un Vinicius que fue el encargado de hacer el quinto gol de los madridistas. ¡Y qué gol! Golazo del brasileño, que buscó el hueco y, cuando lo encontró, fusiló a la escuadra de la portería monegasca. No lo dudó y se fue a buscar a su nuevo entrenador para abrazarle, confirmando que con Álvaro Arbeloa hay sintonía.

Lo que pasó el pasado domingo era insostenible. No se podía volver a repetir por el bien del Real Madrid. El ensañamiento fue desmedido, pero todo cambió contra el Mónaco. El brasileño dio una asistencia a Mbappé en el segundo gol madridista, provocó el cuarto en propia puerta y puso la guinda haciendo el quinto con un zaparazo que se coló por la escuadra.

El Bernabéu terminó coreando el nombre de Vinicius, que celebró su diana abrazándose con un Arbeloa que ha decidido tenderle la mano para recuperar la mejor versión de un jugador clave en el futuro del Real Madrid. El club entero, que ha decidido salvar al soldado Vini, se fue a la cama este martes con una sonrisa.

«Los últimos días han sido muy complicados para mí por los pitos, por todo lo que hablan sobre mi nombre, siempre estoy en el foco y no quiero por cosas fueras del campo, sino por las que hago dentro y todo lo que he hecho por este club. La exigencia es muy grande. No voy a estar en mi mejor versión tácticamente cada día, pero lo voy a dar todo por este club que me ha dado tanto», ha destacado el jugador del Real Madrid al término del partido.