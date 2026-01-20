El Real Madrid arrasa al Mónaco: así fue el doblete de Mbappé y el gol de Mastantuono

Kylian Mbappé volvió a adelantar al Real Madrid este martes en el minuto 5 del partido de la jornada 7 de la Champions League contra el Mónaco. El francés marcó su décimo gol en esta edición para ser más Pichichi, con cuatro dianas más que el segundo, Osimhen (Galatasaray). Y en el 26′ hizo el undécimo.

El tanto vino tras una jugada de varios pases que culminaron entre Franco Mastantuono, que se la pasó desde la esquina derecha del área a Fede Valverde y el uruguayo, con el pie izquierdo, vio como entraba Mbappé desde la corona del área para rematar.

Mbappé clava la primera que tiene y pide perdón al Bernabéu.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/d4V35NVo6S — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 20, 2026

Éste, de primeras, la mandó al palo izquierdo con un disparo raso imparable para el portero del Mónaco, Köhn. Al principio celebró el gol como siempre, pero luego pidió perdón a la afición monegasca por marcar al equipo con el que debutó.

Mbappé es el auténtico héroe del Santiago Bernabéu, un estadio que ya ha visto el gol número 30 del delantero francés en lo que va de temporada. Unos números monstruosos que van camino de romper varios registros y que sostienen en buena parte al Real Madrid en las dos competiciones.

Las cifras ascendieron a 11 y 31 cuando el Real Madrid realizó un jugadón que terminó en el doblete de Mbappé. Eduardo Camavinga lo empezó con un recurso brutal de tacón para habilitar a Arda Güler, que dio la clave con una apertura sensacional a Vinicius. El brasileño corrió hacia el área y se la pasó de exterior al francés, dejándole a puerta vacía para marcar a placer.

Doblete de Mbappé y gol de Mastantuono

Mbappé no fue el único goleador de la noche. Mastantuono intentó reconciliarse con la afición marcando su tercer gol con el Real Madrid. El argentino la recibió escorado en el área y batió al meta monegasco con un disparo de derechas. Y antes de la hora de juego, el equipo blanco sentenció aún más al Mónaco con el tanto en propia puerta de su defensa, Kehrer.