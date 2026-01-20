El Bernabéu guarda un emotivo minuto de silencio por las víctimas del accidente de Adamuz

El estadio Santiago Bernabéu guardó un emotivo minuto de silencio por las víctimas mortales tras el accidente ferroviario que se produjo en Adamuz, Córdoba, el pasado domingo. El coliseo madridista se puso en pie y guardó silencio mientras los 22 jugadores del Real Madrid y del Mónaco se congregaron en el centro del campo.

Hay que recordar que tanto Mbappé como Arbeloa tuvieron un recuerdo para las víctimas de este trágico accidente en las ruedas de prensa previas al partido. «Me gustaría trasladar mis más sinceras condolencias a los familiares y allegados de las víctimas del accidente que tuvo lugar ayer en Córdoba. Desde el Real Madrid les mandamos un afectuoso cariño y todo nuestro apoyo», dijo Arbeloa.

«Quería tener un pensamiento para todas las víctimas de Córdoba. He visto lo que ha pasado y es importante tener un pensamiento con todas las familias, padres, madres y hermanos que han perdido. Pensamos en ellos y recordad que hay cosas mucho más importantes que el fútbol», expresó Mbappé.

Los jugadores del Real Madrid también guardaron un minuto de silencio en Valdebebas antes de comenzar el entrenamiento previo al encuentro contra el Mónaco, perteneciente a la séptima jornada de la fase de liga de la Champions. Además, la directiva del conjunto blanco decidió suspender la comida con los dirigentes de la entidad monegasca por este mismo motivo.

El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) se eleva ya a 42. Además, continúan 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 12wwqw -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).