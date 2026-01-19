Mbappé defiende a Vinicius: «No está solo, la culpa es de todos»

Kylian Mbappé atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Mónaco. El francés se enfrenta a su ex equipo en la séptima jornada de la fase liga de la Champions. El delantero no dudó en hacer una defensa a ultranza de Vinicius, que fue muy abroncado por la afición madridista el pasado sábado ante el Levante.

Mbappé tuvo un recuerdo para las víctimas del accidente de tren en Córdoba: «Antes de empezar quería mandar mi pensamiento para las víctimas de Córdoba. Para todos los padres, madres, hermanas, quienes han perdido a alguien. Hay cosas más importantes que el fútbol».

Luego, comenzó analizando el encuentro contra el Mónaco: «El Mónaco es un equipo que no está en su mejor momento, pero siempre sabe aguantar el nivel. Pienso que tenemos que ser agresivos y demostrar que es un día para nosotros. Queremos ganar para asegurar el Top-8. Un partido importante, ante un oponente exigente. Las noches de Champions en el Bernabéu son una ventaja para nosotros».

También habló de los pitos del Bernabéu: «Entiendo los pitos. Los entiendo. Antes de ser futbolista, era un joven y cuando no estaba contento, hablaba mal de los jugadores y, si estaba en el campo, pitaba. Lo entiendo, porque no hacemos las cosas bien. Lo que no me gustó fue que, si pitan, debe ser a toda la plantilla. No se debe señalar a un jugador. Lo hacemos mal como equipo y tenemos la personalidad para cambiar esto en el campo. No veo que el madridismo esté en contra nuestra. Está enfadado y estoy seguro de que volverá con nosotros».

Luego, se centró en defender a Vinicius: «Claro, no es la culpa de Vini. Es la culpa de toda la plantilla. Es lo único que debo decir a la afición. Que pite a toda la plantilla. Tenemos que acatarlo, es nuestro trabajo. Lo sabemos. Pero no hay que coger a unos para decir que es su culpa. Es de todos. En el Madrid hay momentos así y hay que cambiarlo».

«Vini, como tú, como ella, como todos. Es un ser humano. Es un grandísimo jugador. Es un tipo increíble, tengo la suerte de conocerle y le tengo mucho cariño. Tenemos que protegerlo mejor. Para que no esté solo contra la gente. No está solo en el Madrid. Todos estamos con él. Si está a su mejor nivel, es uno de los mejores del mundo», comentó.

A la hora de ser preguntado qué haría si fuera Vinicius: «Yo no soy Vinicius. No tengo que dar consejos. No soy nadie para darles consejos. Lo único que es mi responsabilidad es cuidarle, protegerle… Cuando es feliz, es diferente».

Por otro lado, habló de Brahim: «No he hablado directamente con Brahim. Hablé con Achraf y puedo saber un poco qué pasó. Es un momento complicado. Es cierto que yo también viví momentos complicados con la selección. De cólera, de rabia. Pero hay que seguir trabajando. Es la vida de un futbolista. Yo vine al Madrid para ganar títulos, pero también hay que pensar en las personas, en los sentimientos. Nuestra idea es recuperar a Brahim y apoyarle».

Sobre el cambio de entrenador, comentó lo siguiente: «¿De dónde sacas que había problema entre los jugadores y el entrenador? Decir que Xabi no ha triunfado no es verdad. Se fue antes de que terminaran los títulos. Xabi, para mí, será un grandísimo entrenador. Tuve una gran relación con él. Tiene esa obsesión por los detalles, por el juego. Ha pasado lo que ha pasado. Ha sido una decisión del club y hay que respetarla. Ahora hay un nuevo míster y es su primera experiencia profesional. Le vamos a ayudar».

También reconoció que habló con Xabi: «Hablé con él cuando todo ocurrió. Tengo buena relación con él. Hablamos de la vida y quería apoyarle. Justo o injusto, no es mi responsabilidad. Con el cariño que le tengo, la vida es así. Debo apoyar a mi nuevo entrenador, que es Arbeloa, con el cariño que le tengo a Xabi. Es la vida de un futbolista de alto nivel. Es una decisión del club y hay que respetarla».

Negó que viajase a Arabia Saudí para salvar el puesto de Xabi Alonso: «¿Tengo que comentar todo lo que dicen los periodistas franceses? Viajo porque quiero siempre jugar todos los partidos. Esté bien o mal, no sé, pero soy así. Si tengo la oportunidad de jugar cada partido, lo haré. Hicimos un plan para volver en la Supercopa y no pudo ser contra el Atleti. Me quedé muy triste. Y no estaba listo para jugar la final, pero el míster me pidió venir para apoyar. Yo intenté jugar lo máximo que pude. No fue bien porque no ganamos y ahora, de vuelta. Para hacer las cosas bien».

Posteriormente, prosiguió con Xabi Alonso: «No… Pero hay cosas que se dicen que no son verdad. A veces es cierto el 10 % y mentira el 90 %. Pero nuestro trabajo es aceptarlo, pero a veces lo digo y no está bien. Cuando tengo la oportunidad de hablar, lo digo…».

«Puede ser, puede ser. Por eso digo que yo entiendo todo. Hay periodistas que hacen un buen trabajo. A veces son verdad y a veces son falsas. Por eso yo entiendo a la gente. Cuando era niño, todo lo que se decía en la tele era verdad. Entiendo que la gente se hace una opinión con lo que escucha. Nuestro trabajo es lograr que la gente vuelva a estar con nosotros. Y formar de nuevo la familia que es el Madrid», añadió.