Así queda la clasificación de la Champions tras la victoria del Real Madrid ante el Mónaco

El Real Madrid se pone segundo en la clasificación de la fase de liga de la Champions League tras la goleada al Mónaco. Sí, segundos. Después de la enorme crisis que acabó con la salida de Xabi Alonso, el conjunto blanco sólo tiene por delante a un impecable Arsenal, que ha ganado los siete partidos jugados. Aún faltan por disputarse nueve partidos el miércoles y, seguramente, caigan alguna posición, pero tienen ya pie y medio en octavos de final.

Quizás la crisis no era tan crisis como parecía. Dos victorias entre Liga y Champions les han llevado a ponerse a un punto del liderato en una y por delante del resto de grandes de Europa, con permiso del equipo de Arteta, en la máxima competición. Inter, Manchester City y PSG, con los mismos partidos jugados, están ya por debajo de los de Arbeloa.

Equipos como Atalanta, Atlético o Liverpool pueden pasar a depender de sí mismos si ganan este miércoles, dejando al borde de la repesca a los citados anteriormente. Los resultados de esta jornada han dejado, además, los dos primeros eliminados de manera matemática: Villarreal y Kairat Almaty. Marcelino priorizó rotar y dar descanso a sus titulares para medirse al Real Madrid en Liga antes que los millones que suponen una victoria en la máxima competición, que todavía no ha llegado.

Clasificación de la fase de liga de la Champions League