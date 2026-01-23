El secreto del dispositivo que llevó Arda Güler en el brazo ante el Mónaco

La goleada y la reconciliación con el público del Santiago Bernabéu fueron las grandes noticias del duelo entre Real Madrid y Mónaco de la séptima jornada de la fase de liga de la Champions. El equipo blanco sumó su segundo triunfo consecutivo bajo el mando de Álvaro Arbeloa y ascendió a la tercera plaza de la tabla de la máxima competición europea, acercándose a cerrar el objetivo de entrar en el Top-8. Uno de los detalles que no pasó desapercibido para muchos durante la retransmisión televisiva tuvo como protagonista a Arda Güler. El turco lució un pequeño dispositivo redondo en su brazo derecho.

Como suele ser habitual, se plantearon diferentes teorías y opciones, pero la respuesta es simple. Se trata de un glucómetro, un dispositivo portátil esencial para personas que padecen diabetes. Su función consiste en medir los niveles de glucosa (azúcar) en sangre. Se desconoce si Arda Güler sufre esta enfermedad, pero el uso del glucómetro no es exclusivo de diabéticos. Este dispositivo, al monitorizar los niveles de glucosa, otorga información sobre cómo responde el organismo al esfuerzo físico y el descanso; dos de los pilares del deporte de élite.

Unos datos que aportan información relevante sobre cómo debe manejar el deportista su alimentación, en función de los parámetros relacionados con la glucosa. La reacción del organismo al esfuerzo, las fluctuaciones glucémicas que pueden afectar al rendimiento, el calor o la hidratación forma parte de las pistas que ayudan a conocer mejor qué necesita el deportista para mejorar su rendimiento. En este caso fue Arda Güler al que se vio con un glucómetro en su brazo derecho, una imagen alrededor de la cuál surgieron preguntas. Entre ellas, si el futbolista turco es diabético. Una condición que se desconoce, pero que no viene implícita por el mero hecho de portar este dispositivo.

Arda Güler resurge con Arbeloa

Arda Güler empezó la era de Xabi Alonso como uno de los fijos del técnico donostiarra. El Mundial de Clubes fue su carta de presentación de cara a la presente temporada, donde se asentó como interior y se alejó de unos puestos ofensivos que había ocupado en sus dos primeras campañas en el Real Madrid. La baja de Bellingham por su operación en el hombro le devolvió a la mediapunta, una posición desde la que construyó una sociedad con Kylian Mbappé que sostuvo al equipo en las primeras semanas de competición.

Con el regreso del futbolista inglés, Güler volvió al centro del campo y se alejó de su hábitat natural. La frontal del área, donde hace gala de su golpeo y su habilidad para el último pase. Con la llegada de Arbeloa al banquillo, el turco fue titular en la derrota ante el Albacete en Copa y suplente en el debut en Liga. Su entrada en la segunda mitad frente al Levante, junto a Franco Mastantuono, fue una de las claves del triunfo del equipo en la segunda mitad. Ante el Mónaco, el técnico merengue premió a ambos con la titularidad. Güler respondió con uno de sus mejores partidos recientes, dando la asistencia del quinto gol. Mastantuono, por su parte, anotó el tercer tanto.