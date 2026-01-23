El palazo de Mourinho a los entrenadores jóvenes y que golpea de refilón a Arbeloa

José Mourinho lanzó un dardo en rueda de prensa a los entrenadores jóvenes tras la derrota de su Benfica ante la Juventus en Champions League. «Lo sorprendente es cuando gente que no ha hecho nada, coge los equipos más grandes y de mayor responsabilidad», declaró el técnico portugués. Un mensaje con el que se puede dar por aludido Álvaro Arbeloa. El entrenador del Real Madrid, que se medirá al Benfica de Mourinho el próximo miércoles en Champions, entra dentro del grupo de técnicos que dirigen a uno de los grandes clubes de Europa sin experiencia previa en otros banquillos.

Mourinho respondió a una pregunta sobre la llegada de Luciano Spalletti a la Juventus, equipo al que se medía en la séptima jornada de la fase de liga de Champions. Cuestionado sobre si le parecía una sorpresa, el técnico de Setúbal fue claro: «Para mí, la única sorpresa es cuando entrenadores sin historia, entrenadores sin trayectoria, tienen la oportunidad de entrenar a los equipos más grandes del mundo. Esto para mí es la verdadera sorpresa. Cuando el Milan firma a Allegri, la Juve a Spalletti o cuando la Roma ficha a Gasperini no me sorprende».

Después de estas declaraciones, que algunos han interpretado como un posible dardo a Arbeloa, José Mourinho se medirá al Real Madrid el próximo miércoles en la última jornada de la liguilla de Champions. El Benfica, al que sólo le vale ganar para tener opciones de estar entre los 24 primeros, recibirá al conjunto blanco en Da Luz. Desde su salida del Real Madrid en 2013, Mou no se ha medido en partido oficial al conjunto blanco. El duelo del próximo miércoles 28 de enero será especial en este sentido, además de suponer el reencuentro con Arbeloa, uno de sus baluartes en el vestuario merengue durante sus tres temporadas en Madrid.

Arbeloa mencionó a Mourinho en su presentación

Álvaro Arbeloa nunca ha ocultado que José Mourinho es uno de sus grandes referentes en el mundo del fútbol. El técnico salmantino fue preguntado al respecto en su rueda de prensa de presentación como nuevo entrenador del Real Madrid. «No he hablado con él todavía. Fue un privilegio y un honor ser entrenado por Mourinho. Influyó mucho en mí, pero ahora voy a ser Arbeloa. Si quisiera ser José Mourinho fracasaría estrepitosamente», expresó el ex técnico del Real Madrid Castilla.

El duelo entre Real Madrid y Benfica se presenta como importante para ambos conjuntos, aunque en diferentes planos. El conjunto blanco visitará Da Luz con el objetivo de asegurar su presencia en el Top 8, lo que clasificaría de forma directa al equipo a octavos de final. Una victoria sería suficiente para mantener la tercera plaza que ocupa en estos momentos, y que garantizaría disputar la vuelta en casa en las eliminatorias previas a semifinales. El Benfica, por su parte, necesita ganar y esperar otros resultados para entrar entre los 24 primeros.