El PSOE rabia por las fotos del PP balear con Airbnb cuando el alquiler ilegal se desató con Armengol

El alquiler turístico ilegal se disparó hace años en Baleares camuflado dentro de plataformas como Airbnb. Todo sucedió durante las dos anteriores legislaturas en las que gobernaba la izquierda con Francina Armengol a la cabeza. Y ya se están obteniendo resultados para que la plataforma no permita anuncios de alquileres turísticos ilegales, especialmente en Ibiza. Ahora ,los socialistas acusan al Govern de Marga Prohens de permitir «que Airbnb diseñe su política turística» en un claro ejemplo de pérdida de memoria.

El PSIB ha reprochado al Govern que haga un «blanqueamiento» de Airbnb y sea quien, a su juicio, se encargue de «diseñar su política turística», cuando es el «principalmente causante del problema de la vivienda» en Baleares.

Así se ha expresado el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes para inaugurar el curso político en Baleares, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo se siente en mesas redondas con la plataforma en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.

El representante socialista ha apuntado que mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens, anunciaba que «regularía o prohibiría» en alquiler turístico en plurifamiliares, ahora Airbnb se sienta en los estands de Baleares en Fitur.

Asimismo, ha incidido en que el Govern prometió que actuaría contra los alojamientos ilegales y que los cerrarían pero ha recalcado que durante esta legislatura «no se ha visto ni un solo precinto».

Por estos motivos, ha señalado que Prohens aseguró que tomaría «medidas valientes» contra la saturación pero hay un «incumplimiento claro» de esta promesa, porque «no hay ninguna». En ese sentido, ha pedido que «deje de engañar a la gente», puesto que, desde su punto de vista, lo que hace el Govern es «ocultar la realidad».

Para justificar esta afirmación ha puesto el ejemplo de las llegadas de turistas a Baleares en 2025 –alrededor de 19 millones–, lo que supondría dos millones más que al inicio de legislatura con un mayor consumo de agua y recursos públicos.

«Cada año y cada mes se bate un récord de turistas y esto es la marca del PP, puesto que han pasado de asegurar que tomarían medidas a no tomar ninguna», ha alegado.