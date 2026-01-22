Consell de Mallorca y Airbnb ajustan en Fitur la estrategia contra la oferta vacacional ilegal

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se han reunido esta mañana con el responsable de asuntos públicos para España y Portugal de Airbnb, Juan Cristellys, para explicarle su nuevo procedimiento para agilizar la retirada de la oferta ilegal.

En el encuentro, que ha tenido lugar este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, también han participado el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, y la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral.

La reunión ha servido para «continuar avanzando» en la eliminación de la oferta turística ilegal en la isla mediante una colaboración que ya ha supuesto la retirada de más de 4.400 anuncios.

También se ha tratado la nueva medida que la institución insular ha puesto en marcha para declarar la ilegalidad de los anuncios de oferta ilegal en paralelo al proceso sancionador, la declaración de ilegalidad de la actividad (DIA).

«Se trata de un procedimiento que nos permitirá ser más ágiles a la hora de declarar la ilegalidad de la vivienda, a efectos de retirar los anuncios de las plataformas comercializadoras, como es el caso de Airbnb», ha explicado Galmés.

El presidente insular ha defendido que, durante su mandato, el Consell ha pasado de «una política de prohibir, imponer y multar» a una manera de gobernar «basada en el diálogo y el consenso».

Una vez se detecte un posible anuncio ilegal, se comunicará al presunto infractor que tiene que retirarlo y parar la actividad. En el supuesto de que no lo haga, se declarará la ilegalidad del contenido del anuncio publicado y se da traslado a la plataforma. Si el anunciante no lo retira, se enfrentará a multas coercitivas, que podrían acabar en una denuncia en Fiscalía.

Es un paso más en el clima de entendimiento que preside esta legislatura las relaciones entre el Consell y el portal de alquiler vacacional.