La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 de precaución ante la previsión por nevadas para este sábado, por la borrasca Ingrid, según informa el Boletín de Olas de Frío. La Dirección General de Salud Pública ha activado el citado nivel 1, el segundo más alto, ante la probabilidad de nevadas durante la jornada de este sábado y de cara a la evolución meteorológica los próximos tres días.

El nivel de precaución en Madrid por nevadas se activa cuando existe un riesgo para la salud de la población más vulnerable a las bajas temperaturas. E hecho, la noche de este viernes se registraron temperaturas mínimas de 3,5ºC que subirán hasta 1,3ºC y para este sábado se elevarán hasta los 2,2ºC el domingo. El lunes se alcanzarán los 5,4ºC.

Este boletín recoge la evolución de temperaturas mínimas previstas para los tres próximos días elaborada a partir de la media de las temperaturas de los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Recomendaciones ante las nevadas

Desde Salud Pública recuerdan que el frío agrava las enfermedades que afectan al corazón y a los pulmones, y favorece los resfriados, las infecciones bronquiales y la gripe, entre otras. Son particularmente vulnerables a los efectos del frío, las personas mayores, con dolencias crónicas (cardíacas, respiratorias, etc.), los bebés y las personas sin hogar o con privaciones económicas.

Por ello, ante la activación de la alerta por nevadas en Madrid y otras zonas de España, recomiendan: