‘El Desafío’: ¿quién fue el ganador del programa de ayer, viernes 23 de enero?

Tras los triunfos de Willy Bárcenas y Jessica Goicoechea, El Desafío ha tenido en su tercera gala un nuevo ganador. Tras una noche en la que Victoria de Marichalar ha vuelto al plató, demostrando que cada vez se mueve mejor en la televisión, esta vez como jurado vip, lanzando puyas a los que en el pasado la puntuaron y dando sus opiniones de las pruebas como ex concursante. Pero, después de todo, la victoria final se la han jugado entre el youtuber Dani Illescas y el periodista José Yélamo.

El presentador de laSexta Xplica se quedó a las puertas de la victoria en la primera gala, por eso en esta tercera lo ha dado todo para quitarse esa espinita. El reto era enorme, ya que tenía que vencer su miedo al fuego y prenderse, literalmente, las piernas mientras estaba colgado de una cadena con la cabeza hacia el suelo. Por si no era suficiente, debía ir tirando de una cadena hasta ir encontrando tuercas que liberasen el resto de la misma y poder bajar hasta el suelo, donde debía tocar un botón para dar por finalizada la prueba.

En los ensayos ya dejó claro que las llamas no son sus amigas, por eso no parecía que pudiera ser un desastre, pero el andaluz lo ha puesto todo de su parte. En un ensayo en plató tuvo que parar porque pensaba que se quemaba el pie, pero las cosas, por suerte, no fueron a más.

Ya sin ensayos, el concursante de El Desafío ha podido demostrar que se atreve con todo y que esta prueba no se le iba a resistir. Con la ayuda del equipo de especialistas, que le vigilaba en todo momento, ha logrado conseguir la prueba saliendo ileso.

Daniel Illescas sorprende en ‘El Desafío’ con su reto de baile

El influencer, por su parte, se ha convertido en un excepcional bailarín profesional después de apenas una semana de ensayos. Tal y como decía su coach de baile, era «un tronco con dos pies izquierdos» cuando arrancó la semana, pero gracias al esfuerzo y al sacrificio ha dejado claro que tiene mucho potencial.

La coreografía que le proponían no era nada sencilla, ya que debía seguir el ritmo de todo un el grupo de bailarines, además de hacerlo sobre una superficie mojada, con el riesgo de caída que tiene. Para añadir más complicaciones, debía finalizar el show saltando por todo lo alto enganchándose a una cuerda, con la que ha podido dar el final del número por todo lo alto.

¿Quién ganó ayer la tercera gala de ‘El Desafío’?

Illescas y Yélamo han sido los que mejor puntuación han tenido al final, tanto que han luchado hasta el final por la victoria, pero ha sido el gaditano el que se la ha llevado, después de quedarse a las puertas hace dos semanas. El periodista ha dado la tarjeta con el premio de 9.000 euros para la UNRWA, el comité nacional de las Naciones Unidas, que asegura que es de las pocas ONG que están pudiendo ayudar en Palestina en su conflicto con Israel.

Así queda la clasificación general

Tras la victoria de José Yélamo, el líder sigue siendo Willy Bárcenas, pero lo cierto es que nuevos competidores le siguen los talones. Todavía a 22 puntos le sigue el propio Yélamo, seguido de Cerca de Dani Illescas y Jessica Goicoechea. Eva Soriano, Patricia Conde y María José Campanario sufren por no perder la lucha con menos de 40 puntos. Por último, Eduardo Navarrete debe empezar a sumar más puntos, ya que es el farolillo rojo con apenas 26 puntos.