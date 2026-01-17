‘El Desafío’: ¿quién fue el ganador del programa de ayer, viernes 16 de enero?

Willy Bárcenas se convirtió en el primer ganador de El Desafío en su sexta edición al conseguir y enorme tiempo en su gala inaugural del pasado viernes. El cantante ha dejado claro que, pese a no tener la mejor forma física de todos, lo suple con sacrificio y ambición. La semana pasada se jugó la victoria contra José Yélamo, que no pudo estrenarse por todo lo alto como concursante, pero esta semana ha sido contra Jessica Goicoechea contra la que se ha visto las caras al final.

La apnea era cosa de María José Campanario, que hacía un gran tiempo con tres minutos justos, una marca a la que la gran mayoría de la población no llegaría, pero que igualmente la deja muy lejos de los primeros puestos y la condenaba a tener una puntuación modesta. La apnea se ha puesto tan cara en los últimos años, que cualquiera que pare el crono en menos de cuatro minutos apenas podrá disfrutar de un puñado de puntos, lo que deja claro que el nivel es enorme entre todos.

Bárcenas ha tenido unos días muy complicado, ya que ha tenido que familiarizarse con el fuego en una prueba en la que el programa volvía a rizar el rizo. Debía romper tres paredes de ladrillo con una maza (con el esfuerzo que eso supone), con fuego en la espalda y con el problema de que sólo podía respirar por medio de un tubo, debiendo calcular muy bien lo que hace para inhalar humo.

Durante los ensayos el peligro era tan grande, que los coaches decidieron pararle para evitar males mayores. Los trajes especiales que llevan los concursantes, que son similares a los de los pilotos de Fórmula 1, MotoGP, el rally Dakar, aguantan durante un tiempo determinado y hasta un máximo de grados, por lo que pasar demasiado tiempo es correr peligro de quemaduras.

Pese a que en los ensayos no salió todo bien, a la hora de la verdad Willy logró superarlo, pero no fue gracias a la ayuda de sus compañeros, ya que Eduardo Navarrete no dejaba que se concentrase. El especialista en pruebas de fuego se saltó al propio Roberto Leal y pidió silencio a todos: «Seriedad, porque vamos a quemarle», decía muy enfadado antes de comenzar.

La otra protagonista ha sido Jessica Goicoechea, que también se ha jugado la vida en una prueba muy vistosa, pero también muy peligrosa, en la que se ha convertido en una acróbata. Subida a un aro gigante, debía realizar una coreografía a cuatro metros de altura.

La complejidad de este número eran las altas posibilidades de caer, pero ella estaba en todo momento sin ningún tipo de seguridad: sin arneses y sin una red que pudiera amortiguar la caída. Todo el jurado ha caído rendido a lo sucedido, incluso el resto de concursantes, que han dejado claro que no había opciones de ganar esa noche.

¿Quién ganó ayer la segunda gala de ‘El Desafío’?

Tras dar los puntos al resto de concursantes, eran Goicoechea y Bárcenas los que tenían opciones de llegar a la victoria, aunque ha sido ella la ganadora absoluta, ya que se ha llevado los diez puntos de los tres miembros del jurado. Esta noche, el premio que podía donar la ganadora era de 11.000 euros, un dinero que ha ido a parar a la ONG animal Zooasis, que se dedica a recoger y a gestionar adopciones de animales abandonados.

Tras esta segunda gala de El Desafío, la clasificación general sigue comandada por Willy Bárcenas, que consigue una ventaja de siete puntos sobre Goicoechea, que es segunda. Ya muy lejos, se colocan en mitad de tabla Patricia Conde José Yélamo y Daniel Illescas. Cierran, Eva Soriano, María José Campanario y Eduardo Navarrete, que es el farolillo rojo.