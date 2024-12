Marta Castro (Vox): «Tememos que vaya a haber un pasteleo PSOE-PP en el ‘caso Ábalos’»

«Tememos un conchabeo, un pasteleo PSOE-PP en el caso Ábalos, usando los pactos con la Fiscalía, y más si el PP dirige a partir de ahora la acusación popular». Es el temor que expresa Marta Castro, coordinadora jurídica nacional de Vox, en una entrevista a OKDIARIO. En el caso Ábalo, el PSOE también está personado. Es kafkiano que el abogado del PP vaya a llevar la acción penal del PSOE. Marta Castro alude a los pactos habituales entre PP-PSOE, incluido el del Consejo General del Poder Judicial.

No descarta en el caso Koldo un «hoy por ti y mañana por mí» entre socialistas y populares. En el lado de la fiscalía las cosas no son mejores. Marta Castro no duda de las buenas intenciones del fiscal anticorrupción Luis Pastor en su aparente acuerdo con Aldama, pero recuerda que, por encima, tiene a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado: «Podría servir para limitar la investigación y evitar que llegue a Sánchez».

Las acusaciones populares del caso Koldo no están de acuerdo con la decisión del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional de unificar la dirección de todas en el abogado del PP Alberto Durán. Lo ha decidido el juez en aras de ordenar y agilizar la causa para evitar dilaciones indebidas. Esto significa que Vox, Hazte Oir, Iustitia Europea, Liberum, Veritas y Adade, pero también el PSOE, ejercerán la acción penal a través del abogado del PP.

Alberto Durán

Marta Castro no lo ve claro. Se queja de que, a las primeras de cambio, el abogado del PP le ha restringido la información inmediata y clara que debería ofrecerle: las declaraciones en el Supremo de Ábalos y Koldo este diciembre. «La información que me dio fue sucinta y a destiempo. Me enteré de cosas antes por la prensa».

Alberto Durán es el jefe de la asesoría jurídica del PP. Las partes consultadas del caso Koldo coinciden en su prestigio profesional. «Perro viejo y un gran abogado», dicen. Pero coinciden también con Marta Castro: «No nos fiamos de que lidere la acusación».

Alberto Durán se ha mantenido como jefe de la asesoría jurídica del PP con Mariano Rajoy, Pablo Casado y, ahora, Alberto Núñez Feijóo. Durán llevó el litigio PP-Bárcenas. Persona de la máxima confianza, entonces, de María Dolores de Cospedal, Durán fue señalado como uno de los supuestos responsables de haber destruido a martillazos los discos duros sobre la caja B del partido. Es una de las armas habituales que usa el PSOE contra el PP.

El actual director de la asesoría jurídica del PP fue juzgado y absuelto por «falta de pruebas». Hace poco presentó la querella fallida contra el PSOE por presunta financiación ilegal, que decidió el PP un domingo deprisa y corriendo, en relación a la empresaria de la trama de los hidrocarburos que dijo haber llevado 90.000 euros en metálico a Ferraz, la sede del PSOE. La querella fue rechazada por la Audiencia Nacional. Un fiasco. Afortunadamente, la UCO dio credibilidad a la denuncia y sigue investigando.

¿Pacto PSOE-PP?

Marta Castro afirma: «No tenemos la seguridad de que el PP quiera ir hasta el final en las acusaciones penales». Son las que conllevan cárcel, entre otras posibles penas. «Al final -añade Marta Castro- al PP podrían flaquearle las fuerzas para mantener esas acusaciones penales». Le preguntamos si hay riesgo de un «hoy por ti mañana por mí» entre PSOE y PP…y pelillos a la mar para que Sánchez y Begoña puedan retirarse tranquilos. «Puede ser», contesta. «La acusación del PP no ha mostrado mucho impulso hasta ahora», remata.

Para Marta Castro la unificación de las acusaciones en el abogado del PP «es un obstáculo para que la investigación pueda ir más allá». Vox no se fía del posible acuerdo de Aldama con el fiscal Pastor, gracias al cual ha conseguido estar en libertad. Y ello pese a que ese posible acuerdo suene bien y Aldama esté, aparentemente, colaborando: «Podría servir para limitar la investigación y evitar que llegue a Sánchez. Por ahora sólo está ratificando los informes de la UCO. Está más en mandar mensajes a los interesados que en presentar pruebas». Marta Castro cree que Aldama tiene pruebas y le pide que las saque ya. Tras las declaraciones de este mes de Ábalos y Koldo, Marta Castro cree que «hay mimbres» de un pacto de silencio con Sánchez.

Marta Castro intuye que Aldama, Ábalos, Koldo… se están, más o menos, observando para ver quien termina siendo «el chivo expiatorio de Sánchez». Con Aldama en libertad y el suplicatorio de Ábalos a paso de tortuga, Marta Castro teme la destrucción de pruebas e, incluso, la fuga de alguno.