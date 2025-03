El PP llama ante el Senado a la presidenta de Ineco, empresa pública que enchufó a la ex novia de Ábalos

El Partido Popular llamará a la Comisión de Investigación abierta en el Senado a la ex presidenta de Ineco, Carmen Librero, para que explique los supuestos casos de malversación y tráfico de influencias que puedan haberse cometido en la contratación en 2019 de Jésica Rodríguez, cuando era novia del ex ministro José Luis Ábalos. En su declaración esta semana como testigo ante el Tribunal Supremo, Rodríguez aseguró que accedió a ese primer empleo público gracias al hermano de Koldo, Joseba García.

La ex pareja del ex número 2 de Pedro Sánchez, fue enchufada como auxiliar administrativo en marzo de 2019 en Ineco donde trabajó dos años, aunque no acudió nunca a su puesto de trabajo. Esta empresa era dependiente del ministerio de Fomento de Ábalos en aquella etapa, y ahora de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente.

La declaración de Librero puede ser de especial importancia, ya que ella fue presidenta de esa empresa desde septiembre de 2018 hasta enero de 2022 y en la memoria de 2019 de esa multinacional estatal, presumía de actuar conforme al principio de «política de tolerancia cero con la corrupción».

En este sentido, Ineco llamaba incluso a perseguir las conductas asociadas al delito de tráfico de influencias, como «influir en un funcionario público o autoridad valiéndose de la relación personal que se tenga con el mismo, a fin de obtener una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero».

La figura de Librero ha estado vinculada estrechamente con el exministro José Luis Ábalos, con quien compartió no solo responsabilidades profesionales, sino también viajes oficiales, como el realizado a México en 2021.

Los populares también llamarán a esa comisión en el Senado a los ministros de Transportes, Óscar Puente, y de Agricultura, Luis Planas, para que den cuentas de esta contratación «por catálogo». Fuentes del PP han asegurado a OKDIARIO que esperan que, en esta segunda citación en la Comisión de Investigación, el señor Puente tenga a bien decir la verdad y no ocultar información relevante».

Además, el grupo parlamentario popular registrará en el Congreso que ambos ministros comparezcan en la Cámara Baja para explicar su connivencia en el uso de dinero público para pagar favores sexuales.

El PP también activará «a la mayor brevedad posible» la comparecencia de la propia Jessica en la comisión de investigación en la Cámara Alta para que pueda explicar la forma en la que el ex ministro de Transportes pagó sus servicios con el dinero de todos los españoles.

«De todas las formas en las que un gobernante puede utilizar mal el dinero de los ciudadanos, la de emplearlo para pagar los servicios de una prostituta para que atienda los deseos de un ministro del Gobierno de España, es de las más asquerosas que puede haber», han dicho fuentes del partido.

«Estos tiempos de decadencia terminarán cuando termine el mandato de Pedro Sánchez, que es el principal responsable de las prácticas que han tenido lugar por parte de integrantes de su Ejecutivo y de su partido», añaden las mismas fuentes.

El Partido Popular empleará todos los mecanismos institucionales a su alcance para esclarecer estos hechos y obtener respuestas en las próximas semanas. «No vamos a permitir que Sánchez esconda la verdad ni que los responsables de este escándalo queden impunes. Los españoles merecen explicaciones. Y las merecen ya.», han asegurado.

Asimismo, el PP tratará de agilizar las comparecencias de los cargos de Ineco y Tragsatec implicados en la contratación fraudulenta de Jessica, y que facilitaron los pagos a esta persona sin que siquiera pisara las oficinas de ambas empresas públicas.

Por todo ello, los populares tienes pensado también llamar a declarar a Jesús Casas Grande, presidente del Grupo Tragsa, Juan Pablo González Mata, director de Tragsatec y ⁠Belén Villar Sánchez, actual Directora General de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes y quien realizó la Auditoría de Óscar Puente en la que, según el ministro, no vio nada raro en las empresas públicas.