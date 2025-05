Koldo amenazó con «llamar a Pedro» el día de la entrevista a Jésica si no le dejaban aparcar en la puerta de Ineco

«Voy a llamar a Pedro (Sánchez) y a José (Luis Ábalos)»: con estas palabras, Koldo García amenazó a los vigilantes de seguridad de las oficinas de Ineco por no dejarle aparcar en la puerta el día que Jésica Rodríguez acudió a la entrevista paripé. Fuentes solventes aseguran que provocó un altercado de tal calado que tuvieron que avisar a altos cargos del ministerio.

José Luis Ábalos consiguió colocar a su amante Jésica Rodríguez en una empresa gracias a Koldo García, que se encargó de todos los trámites. El que fuera asesor del ministro llamó a altos cargos de las compañías públicas del ministerio para buscarle acomodo a la chica del ministro, pese a no tener formación.

La directora de Ineco, Carmen Libreros, acabó acogiendo a la amante del ministro y citó por medio de sus subordinados a Jésica para que fuera a una entrevista de trabajo en la que fue contratada.

Tal y como figura en el sumario del caso Koldo, una trabajadora llamada Ana Arigita contactó con Jésica para confirmarle la entrevista el miércoles 27 de febrero de 2019 a las 15:30 en las oficinas de Avenida del Partenón número 4. Le indicaba que debía preguntar por Josefa Pérez a su llegada.

Posteriormente, otro empleado llamado Casimiro Iglesias llamó a Jésica y cambió la reunión a las 16:50 horas, en el edificio de Paseo de La Habana 138, que tiene Ineco. Se trata de unas oficinas más pequeñas, ubicadas cerca del Ministerio de Transportes, que carecen de parking en la calle.

Koldo llegó allí con Jésica en su monovolumen y quiso dejar el vehículo en la puerta. No le dejaron y el entonces asesor del ministro montó una discusión de la que aún se acuerdan los trabajadores de Ineco. «Gritaba y amenazaba con llamar a altos cargos», explican fuentes conocedoras de estos hechos. Aseguran que perturbó la tranquilidad de los trabajadores que van allí cada día.

La contratación de Jésica

Las conversaciones entre Koldo y Jésica incluidas en el sumario revelan cómo se fraguó el enchufe. La amante de José luis Ábalos le pregunta de cuánto era el tiempo del contrato, a lo que Koldo responde «mínimo dos años» y le advierte de que la están llamando de Adif.

Posteriormente, Jésica envía a Koldo un currículum y le avisa de que acaban de llamarla de Ineco. Ella le informa de que tiene que ir a una reunión y Koldo le responde inmediatamente: «No vayas, no llames, vamos juntos».

Es entonces cuando Jésica le sugiere a Koldo que le diga a Ábalos «que llame a quien tenga que llamar». «Claro y me monta la de Dios por inútil. Lo cual no le falta razón», le responde. Jésica, molesta, le dice: «Llevamos un mes para esto y yo tampoco quiero ir mañana a hacer el tonto que me muero de vergüenza»

«Si es tan sencillo que él haga una llamada, seguro que si es por mí la hace encantado», zanja Jésica y Koldo acata la orden. Después, le informa de que la va a ir a recoger, que hacen una parada en el ministerio y que se van a firmar a Ineco. «Genial», contesta Jésica.

«Me llamaron para ir a hacer una entrevista a los días con un señor, no recuerdo su nombre. La entrevista fue muy sencilla, para conocerme. Yo tenía un grado superior, y estaba estudiando la carrera y tenía conocimientos de Office, que era lo único que necesitaban», explicó Jésica Rodríguez en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo.

Auxiliar administrativa

Koldo intentó colocar a la amante del ministro en distintos cargos y empresas para las que se necesitaba acceder mediante oposición. Reclamaban a los dirigentes de estas compañías que necesitaban una auxiliar administrativa y que esta debía ser Jésica.

«Ábalos me dijo que era bueno que trabajase mientras estudiaba. Le di mi CV, se lo mandé por WhatsApp y a finales de febrero me llamaron por teléfono diciéndome que tenía que echar mi CV en una web», explicó Jésica en el Supremo.

El juez que instruye la causa sobre Ábalos le preguntó si la llamaron por gestiones del entonces ministro y Jésica contestó: «Me imagino que por encargo de Ábalos sí, porque yo no había echado el CV en ningún sitio».