El Gobierno declara secreto el tiempo que Ábalos usó escolta como ex ministro en plena ‘trama Koldo’

El Gobierno de Pedro Sánchez califica de «información reservada» el tiempo que el ex ministro José Luis Ábalos disfrutó de escolta como ex ministro en plena trama Koldo. Por ello, el Ejecutivo se niega a revelar la duración de este servicio de seguridad que el ex titular de Transportes siguió utilizando tras salir del Ministerio, periodo también investigado por la UCO de la Guardia Civil por la presunta comisión de delitos de corrupción.

En concreto, según una resolución del Ministerio del Interior, tramitada a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE), el Gobierno señala que «la persona referida disponía de las medidas de protección ordinarias previstas en la normativa aplicable, en su condición de ex ministro». No obstante, añade que «no es posible detallar la temporalidad específica de dichas medidas, al tratarse de una información que se encuentra amparada por los acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado por Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994». Cabe recordar que dicha Ley de Secretos Oficiales fue aprobada por el régimen del dictador Franco en 1968.

De este modo, el Ejecutivo de Sánchez sostiene que a «esta información se le otorgaría la clasificación de reservada, por lo que su divulgación a personas no autorizadas podría generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad», dice el escrito en poder de OKDIARIO con la denegación de los datos.

La solicitud en cuestión decía lo siguiente: «El ex titular del Ministerio de Transportes José Luis Ábalos ha declarado en redes sociales que en el año 2022 tanto su movilidad como su seguridad dependían entonces del Ministerio del Interior en su calidad de ex ministro. ¿Durante qué fechas contó con este servicio de escolta y chófer el señor Ábalos tras su cese como ministro de Transportes el 12 de julio de 2021?», planteó el peticionario.

Resolución del Ministerio del Interior.

Ábalos fue cesado en esta fecha de 2021 por decisión de Pedro Sánchez (también salió de la secretaría de Organización del PSOE) pero el líder socialista no le pidió el acta de diputado. Es más, fue reubicado como presidente de la Comisión de Interior, cargo que ostentó -excepto los meses en que las Cortes estuvieron disueltas por la celebración de elecciones generales- desde el 30 de septiembre de 2021 hasta el 26 de febrero de 2024, cuando pasó al Grupo Mixto tras estallar el caso Koldo, en alusión al que fuera su asesor y hombre para todo, Koldo García.

En la misma contestación a través del Portal de Transparencia, el Gobierno también esgrime que «la prestación de los servicios de protección a personas, entre las que se encuentran los miembros y ex miembros del Gobierno de España, está regulada en una disposición interna de la Secretaría de Estado de Seguridad».

Y agrega: «Dichos servicios se materializan por miembros de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin que generen costes adicionales para el Ministerio del Interior más allá de las indemnizaciones que correspondan para los funcionarios policiales en los casos de desplazamiento de la persona protegida a la que deban acompañar, según lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio».

En este sentido, prosigue el escrito del Ejecutivo, «el ejercicio de tales cometidos forma parte de las funciones que el personal dedicado a este tipo de servicios tiene encomendadas y no existe una habilitación presupuestaria ad hoc y/o específica».

Desplazamientos como diputado

Sí hay constancia, por ejemplo, de que Ábalos no cargó al Congreso de los Diputados ningún desplazamiento en su condición de diputado en 2022. Él mismo ha señalado en redes sociales, a partir de una información de OKDIARIO, que en aquel ejercicio «tanto mi movilidad como mi seguridad entonces dependían del Ministerio del Interior en mi calidad de ex ministro». Con todo, se desconocen los desplazamientos que realizó a su circunscripción de origen -era diputado del PSOE por Valencia- aquel año.

Por ejemplo, en 2022 el ex ministro de Transportes fue investigado por Hacienda por la presunta relación con la trama de hidrocarburos. El propio Ábalos explicó el pasado 12 de diciembre en el Tribunal Supremo que en 2022 la Agencia Tributaria le preguntó si se dedicaba a la venta de combustibles, al aparecer datos suyos vinculados a pagos de alquiler por un chalé de Cádiz perteneciente a una empresa de hidrocarburos. El ex dirigente socialista se refirió al contrato de alquiler con opción a compra que suscribió con la empresa Have Got Time SL, que era dueña de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz). Esta sociedad estaba siendo investigada por Hacienda por una deuda de 65,5 millones de euros.