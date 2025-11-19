El colmo es que, viviendo a todo tren, Paqui estuviera «hasta los cojones de este puto país»

Ahora sabemos que Paqui, la mujer del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cobraba de Servinabar, la sociedad epicentro de la trama y propiedad al 45% de su marido, pese a que este declaró que su esposa no tenía ingresos al margen de su pensión por incapacidad de 640 euros mensuales. Paqui, la que se enfrentó a una redactora de OKDIARIO al grito de «estoy hasta los cojones de este puto país», hacía una vida normal -bueno, tan normal no, porque no era normal lo que se gastaba en restaurantes y grandes almacenes-, pero mientras cobraba una pensión por incapacidad, no presentaba síntomas de dificultad física alguna. Muy incapaz no se la veía en las imágenes ofrecidas por OKDIARIO en las que aparecía llevando una pizza de un restaurante a su casa y tomando una cerveza un día laborable a las 12 de la mañana.

Paqui cobra 640 euros de pensión cada mes porque se cayó de una escalera y se rompió el talón de Aquiles cuando trabajaba en la fábrica de Bonduelle, en Milagro, el pueblo navarro donde tienen su casa familiar. Pues bien, a esos 640 euros que, según Santos Cerdán, eran sus únicos ingresos, habría que sumarles las cantidades recibidas por Servinabar, empresa en la que aparentemente no hacía nada, pero en la que estaba en nómina. No parece que ninguna Administración haya hecho nada por corroborar si la dolencia de Paqui la sigue inhabilitando para trabajar pese a estar en nómina de otra empresa, que ya se sabe que a unos les deniegan la pensión con la misma facilidad que a otros se las dan y mantienen pese a no presentar dolencia alguna, como es el caso de la mujer de Cerdán. Lo que tiene guasa es que esta señora pueda estar «hasta los cojones de este puto país», disfrutando de una pensión por incapacidad desde hace años mientras echaba las horas gastando, en plenitud física, en unos grandes almacenes. Poca gente hay más ingrata que Paqui. ¿Cómo podía estar «hasta los cojones de este puto país» si ha vivido durante años por la cara?