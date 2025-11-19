Cerdán negoció un contrato de 2,8 millones con Acciona 2 días después de que Sánchez ganara las primarias

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo informe al Tribunal Supremo en el que señala que Servinabar, la empresa vinculada al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recibía «el 2% neto» de adjudicaciones que consiguió con Acciona Construcción. Cerdán fue uno de los hombres fuertes de Sánchez desde que emprendió la tarea de reconquistar el poder del partido, en 2017. Con él recorrió las federaciones socialistas en la campaña de las primarias que, ese año, le enfrentaron a Susana Díaz y Patxi López. El 21 de mayo de 2017, Sánchez fue elegido secretario general del PSOE. Apenas dos días después, Cerdán se reunía con Justo Vicente, entonces director de Acciona Construcción, para negociar un contrato.

La cita fue una cena en la Milla de Oro de Madrid. Según recogen los investigadores, «tan sólo seis días después de esta reunión -29/05/2017-, tuvo lugar la firma de un contrato de prestación de servicios entre Acciona Construcción y Servinabar consistente en el encargo de la redacción del plan de seguridad y asesoramiento técnico en materia de seguridad laboral para el proyecto Mina Muga. Como precio estipulado para este encargo se reflejó la cantidad de 2.819.272 euros». Mina Muga fue el gran proyecto adjudicado por el Gobierno de Navarra a la UTE formada por Acciona y Servinabar, en 2015. La UCO sitúa en esta obra el inicio de la trama de amaños de obra pública a cambio de mordidas.

Primarias de Sánchez

Santos Cerdán fue uno de los miembros de la conocida como banda del Peugeot, integrada además por el propio Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Koldo García.

El dirigente socialista se convirtió en aquellas primarias en un fiel escudero del candidato, quien luego le correspondería nombrándole primero secretario de Coordinación Territorial del PSOE y, más tarde, secretario de Organización.

En su reciente comparecencia en el Senado, Sánchez se mofó de esta cuestión cuando la senadora de UPN, María Caballero, le preguntó por el grupo de acompañantes en aquella campaña de primarias.

«Hasta usted se vanagloriaba de que se había recorrido España con su coche acompañado de cuatro personas para buscar los apoyos y todo ese mérito que tuvo», señaló Caballero. Sánchez se negó a puntualizar si quienes le acompañaron en el vehículo eran Cerdán, Ábalos y Koldo: «Mire, a mí me acompañaron miles y miles de compañeros y compañeras», respondió el presidente socialista ante los comentarios y risas de los senadores. A lo que Caballero replicó: «Sí, pero en el coche no caben tantos».

Amaños

En su informe, la UCO observa una «operativa común» de la trama liderada por Cerdán en varios proyectos de adjudicación, detallando que «firmaron un memorándum de entendimiento ante el inicio del expediente de las obras» y rubricaron «un contrato de prestación de servicios una vez la licitación era otorgada a Acciona Construcción, mediante el cual Servinabar obtenía el 2% neto del importe».

Para los investigadores, esa relación económica entre las dos empresas habría supuesto «al menos el 75,33% de los abonos percibidos» por Servinabar. Cerdán adquirió en 2016 el 45% de las participaciones de la empresa.