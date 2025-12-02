El PP llama al Senado a Paqui, la mujer de Cerdán que hacía las delicias de las vendedoras de El Corte Inglés

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que citarán a Paqui Muñoz, esposa de Santos Cerdán, en la comisión del caso Koldo abierta en la Cámara Alta. Será el próximo día 15 de diciembre cuando la mujer del ex secretario de organización del PSOE deberá explicar, entre otros, los «gastos desmedidos» que realizaba en El Corte Inglés con una tarjeta Visa vinculada a la trama.

«La trama no tenía solo un recaudador», ha destacado la dirigente popular, sino que la misma tenía una «estructura familiar». Esta es una de las razones que ha llevado al PP en el Senado solicitar la citación de Francisca Muñoz, más conocida como «la Paqui», para contar en la comisión de investigación cuáles han sido los usos que hizo con la «tarjeta de corrupción premium» que gastaba «a fondo perdido y a todo lujo» en varios centros comerciales.

Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE y hombre de confianza del presidente Pedro Sánchez, que volverá a comparecer en la comisión del caso Koldo el próximo día 17 de diciembre, tal y como adelantó el pasado lunes el secretario general del PP, Miguel Tellado, tendrá que aclarar de nuevo la manera en la que operaba la empresa SERVINABAR. Misma con la que habría cobrado una comisión que asciende a los 6 millones de euros.

«El recaudador y la gastadora de la trama, Cerdán y ‘la Paqui’, queremos saber quién daba las órdenes en la pandilla del Peugeot», ha señalado García. «¿Era Ábalos, era Koldo, o era el propio Pedro Sánchez?», se ha preguntado la portavoz del partido en el Senado.

Junto a ellos, será citado también el que fuera mano derecha del investigado Cerdán, Juan Francisco Serrano, diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados. Según la dirigente popular, para rendir cuentas en el Senado sobre los movimientos que podría haber llegado a conocer sobre cómo y de qué forma operaba la trama corrupta del PSOE.

Ofensiva contra el sanchismo

García, que ha anticipado que durante las dos primeras semanas de diciembre el PP en el Senado se centrará en hacer una «ofensiva total» contra el líder socialista del Ejecutivo, ha destacado que el último mes del año vaya a ser también la última oportunidad de que los socialistas cuenten «la verdad» en la comisión del caso Koldo que los populares abrieron en el Senado y que investiga varias de las ramificaciones de la operación Delorme.

Si bien la segunda semana del mes estará enteramente dedicada a al corrupción que gira en torno a las acciones en las que se investiga al socialista Cerdán, la primera pretende «diseccionar la anatomía del saqueo sanchista» cercando la investigación sobre la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

Si bien en el PP se reservan anunciar si será o no citada a dar explicaciones en el Senado, se citará el próximo día 10 de diciembre al ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio, para que explique «cómo se fabrica una cátedra a medida a la carta para la mujer de un presidente».

Al día siguiente, el 11 de diciembre comparecerá también el amigo de Gómez, Juan Carlos Barrabés. El empresario, que recibió más de 12 millones de euros en contratos públicos tras ser recomendado por la esposa del presidente, deberá también rendir cuentas sobre la corrupción que rodea a Sánchez.