Sánchez, Ábalos y Cerdán alquilaron una casa rural en Milagro para pasar un fin de semana con sus familias

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos alquilaron una casa rural para pasar un fin de semana familiar junto a Santos Cerdán en Milagro (Navarra), el pueblo natal de Cerdán, en febrero de 2017.

Sánchez y Ábalos viajaron hasta la tierra de Cerdán y en la localidad navarra se encontraron con él y su familia. Ellos durmieron en su casa, pero hicieron todos los planes y estuvieron todo el tiempo con Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que se hospedaron en el alojamiento Casa Miralrio.

El actual presidente y Ábalos escogieron este alojamiento, pegado al río Aragón, que cuenta con seis dormitorios, 13 camas y tiene capacidad para hasta 14 huéspedes. «Es una casa de cuarta generación, pero totalmente rehabilitada», exponen los propietarios en su página web. OKDIARIO ha contactado con los anfitriones y han declinado hacer declaraciones sin desmentir la estancia de Sánchez y Ábalos allí.

Fuentes presentes en el encuentro aseguran que el presidente acudió al fin de semana con sus amigos acompañado de su esposa, Begoña Gómez, y sus hijas. José Luis Ábalos también fue con su entonces mujer, Carolina Perles, y su hija. Allí, ya en Milagro, Santos Cerdán también fue a su encuentro con su mujer Paqui y la hija del matrimonio. Las niñas de los tres líderes socialistas son prácticamente coetáneas y se llevaron muy bien.

Sánchez, Ábalos y Cerdán disfrutaron de unos días de invierno en la localidad navarra conviviendo bajo el mismo techo. Santos Cerdán fue el encargado de mostrarles los atractivos de su pueblo, pasearon por el río y probaron la gastronomía local, entre otras actividades. Ahí se afianzó su amistad que después el presidente premió con altos cargos en las instituciones y filas socialistas.

Mitin al lado de Milagro

Tras pasar unos días juntos y dormir en la misma casa, el domingo 26 de febrero de 2017, acudieron a un mitin juntos en Aldeanueva de Ebro (La Rioja), localidad ubicada a 17 kilómetros de Milagro. José Luis Ábalos organizó el encuentro del entonces candidato a la secretaria general del PSOE con los militantes.

Pedro Sánchez y sus amigos Cerdán y Ábalos recorrieron las calles de Aldeanueva de Ebro junto a las autoridades locales del PSOE. Les acompañaron, entre otros, el alcalde del municipio Ángel Fernández Calvo, y Concha Andreu, entonces diputada en el Parlamento de La Rioja y ahora senadora después de presidir La Rioja.

Koldo García también se unió a ellos para hacer de escolta de Pedro Sánchez. Le acompañó mientras saludaba a los más de 600 militantes que escucharon el mitin. En cuanto bajó del escenario, Koldo acompañó al presidente mientras saludaba a los militantes para que pudiera salir del recinto sin incidentes.

Koldo hizo un papel de servidor como durante todas las primarias en las que el actual presidente se postulaba para liderar el PSOE. Llegó a custodiar sus avales sin dormir en toda la noche, tal y como desveló el propio Pedro Sánchez en su libro.

Los hombres de Pedro

El mitin de Aldeanueva de Ebro fue uno de los primeros actos de las primarias de Pedro Sánchez en 2017. El 14 de enero de ese mismo año, el Comité Federal del partido convocó las primarias en las que Sánchez era candidato.

Sánchez tenía por aquel entonces muchos detractores en el partido y José Luis Ábalos y Santos Cerdán fueron sus principales apoyos en esos momentos. Posteriormente, cuando se hizo con el control del partido, les premió con la secretaría de Organización del PSOE. También se valió del ex gerente Mariano Moreno que le filtró el censo para saber a qué electorado se dirigía.

Pedro Sánchez se recorrió España con Cerdán en el famoso Peugeot. Ábalos le organizó mítines en localidades valencianas como Chirivella, Sueca y Burjasot para contraprogramar los grandes actos de sus entonces rivales Susana Díaz y Patxi López.

Las elecciones primarias se celebraron el domingo 21 de mayo de 2017 y los militantes escogieron a Sánchez como secretario general del partido. Posteriormente, a mitad del mes de junio, tuvo lugar el XXXIX Congreso Federal del PSOE, en el que Pedro Sánchez se hizo con el control total de la formación política hasta hoy.

Sánchez les niega

Sánchez ganó gracias a sus amigos con los que compartió el viaje familiar a Milagro. Fue a ver a Santos Cerdán a su pueblo, pese a que ahora, tras ser imputado, dice que «no es del PSOE». Por su parte, Sánchez ha puesto un cortafuegos a Ábalos después de ser la pieza clave en sus primarias. Y por si todo ello fuera poco, Sánchez tilda de «anecdótico» a Koldo pese a que fue su sombra durante las primarias de 2017.