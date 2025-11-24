Koldo pide al Supremo suspender la vistilla de prisión porque Aldama declara a la vez en la Audiencia

Koldo García pide al Tribunal Supremo suspender la vistilla de prisión señalada para este jueves 27 de noviembre a las 11:00 horas porque Víctor de Aldama declara a la vez en la Audiencia Nacional. La defensa del ex asesor de Ábalos, ejercida por la letrada Leticia de la Hoz, ya ha presentado el escrito pidiendo la suspensión ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Según consta en el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, Koldo solicita la suspensión debido a una «imposibilidad material» de asistencia por no poder asistir a ambos señalamientos a la vez.

Su abogada Leticia de la Hoz, en concreto, debe estar presente ese mismo día a las 10:00 horas en la «declaración de Víctor de Aldama en calidad de investigado» ante el Juzgado Central de Instrucción número de Madrid, cuya «previsión de duración del interrogatorio» y el tiempo de desplazamiento entre sedes judiciales hace «materialmente imposible» asistir a ambos actos.

La defensa argumenta que existe un «solapamiento insalvable entre ambas actuaciones» y que abandonar la diligencia en la Audiencia Nacional «generaría una grave indefensión» a su patrocinado, por lo que solicita un nuevo señalamiento que no genere incompatibilidad horaria.

Koldo investigado en la Audiencia

La citación en la Audiencia Nacional se produjo antes que la del Tribunal Supremo, de este modo, al ver que existía un señalamiento previo, Koldo ha pedido que se cancele su comparecencia.

«La providencia de la Audiencia Nacional fue dictada y notificada con anterioridad (07/11/2025), mientras que la citación para la comparecencia del Tribunal Supremo es de fecha posterior (21/11/2025). En aras de una buena administración de justicia y para no perjudicar diligencias ya señaladas, se interesa la reprogramación de la comparecencia ante este Alto Tribunal», esgrime su defensa en el escrito.

El instructor de la Audiencia Nacional citó a Koldo para que diera explicaciones sobre la contratación de mascarillas por parte del Gobierno de las Islas Canarias a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Su turno será este viernes, un día después de la declaración de Aldama.

Ábalos no pedirá la suspensión

La defensa de José Luis Ábalos no baraja por el momento pedir la suspensión. El ex ministro de Transportes no tenía ningún señalamiento previo este jueves, por lo que deberá comparecer ante el juez en la vistilla de prisión que solicitó la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación. Ábalos se enfrenta una vez más a una posible petición de cárcel que el juez Leopoldo Puente tendrá que acordar si así lo considera pertinente.