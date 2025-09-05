Huele a lujo: la colonia de Mercadona por 1,85 € que no puedo dejar de usar

No siempre hay que dejarse un dineral para disfrutar de un buen perfume. A veces lo mejor está más cerca de lo que crees y además con un precio casi de regalo. En concreto, se trata de una colonia de Mercadona que confirma lo que ya sabemos: la cadena valenciana sabe cómo acertar siempre. Esta nueva fragancia se llama Mini Eau de Parfum Flor de Mayo Ruby, viene en un frasco de 20 ml y cuesta sólo 1,85 euros. Sí, menos de dos euros por un aroma que, sinceramente, huele a mucho más.

La primera vez que lo olí pensé que sería la típica colonia fresquita que dura un rato y ya. Pues no. Nada que ver. Ruby empieza con un golpe afrutado que engancha, después se vuelve floral y delicada, y al final deja un fondo cálido, de esos que invitan a repetir. Todo en un frasco que cabe en la palma de la mano o que de hecho, invita a que lo lleves siempre en el bolso. Al final, es de esas compras que haces sin esperar nada y que terminan en tu lista de básicos. Pero es que además es un perfume que deja a una estela tan fresca que todo el mundo te va a preguntar por él. Sin duda, la colonia de Mercadona que no vas a poder dejar de usar.

La colonia de Mercadona que triunfa por 1,85 euros

El envase es sin duda, lo que primero te sorprende de esta nueva colonia de Mercadona elaborada por Flor de Mayo. Es simple, pero tiene un punto elegante gracias a su color rubí intenso que le da personalidad. No es el típico frasquito transparente sin más. Aquí han pensado en hacerlo vistoso, y lo cierto es que destaca en el estante. Lo abres y sorprende que, pese a lo reducido, transmite esa idea de perfume cuidado.

Además, hay un detalle que seguro te va a gustar: su diseño compacto invita a usarlo sin miedo. Con los perfumes caros siempre tienes la duda de si reservarlos para ocasiones especiales. En cambio, Ruby puedes usarlo a diario, varias veces al día, sin remordimientos. Lo mismo antes de entrar a trabajar que para refrescarte después de comer o justo antes de salir a tomar algo. Y eso también es un punto a favor.

Notas olfativas que enganchan

Aquí es donde Ruby se luce de verdad. Su pirámide olfativa parece sacada de un perfume mucho más caro. La salida mezcla melocotón, pera y bergamota, y ese arranque es fresco, jugoso, casi chispeante. Después aparece el corazón, que huele a flores: jazmín, peonía y muguet. Es delicado, femenino, muy cómodo de llevar.

Y lo que termina de atraparte es el fondo: frutos rojos, sándalo y almizcle. Una combinación cálida, envolvente y un poco adictiva, que hace que quieras volver a olerlo en la piel. Ese fondo le da profundidad y lo distingue de otras colonias low cost que suelen quedarse planas. Ruby no es solo un olor agradable: tiene un recorrido que sorprende.

Lo interesante es que esta mezcla lo hace versátil. Lo puedes usar tanto en invierno, porque tiene calidez, como en primavera o verano, gracias a su punto frutal y fresco. Es de esos perfumes que se adaptan a todo y que siempre quedan bien.

Un precio que parece imposible

Lo que de verdad deja con la boca abierta es el precio. 1,85 euros. Menos que un café en la mayoría de terrazas. Eso explica por qué se está convirtiendo en un éxito silencioso, de esos que todo el mundo recomienda en cuanto lo descubre. A ese coste, no duele comprar dos, probar otras versiones de la colección Flor de Mayo o regalarlo.

Recordemos que Ruby forma parte de una colección más amplia de mini perfumes Flor de Mayo. Son frascos de 20 ml con distintos aromas, pensados para que cada persona encuentre el suyo. Están diseñados para ser prácticos, fáciles de llevar y con precios que rara vez superan los dos euros. Una apuesta clara por la perfumería asequible, que permite probar distintos estilos sin gastar demasiado.

El básico que no esperas

Lo curioso es que Ruby engancha precisamente porque no lo esperas. No esperas que dure, y dura. No esperas que alguien te pregunte qué perfume llevas, y lo hacen. Y la cara de sorpresa cuando dices que es de Mercadona y que vale menos de dos euros no tiene precio. Ahí está la gracia: que rompe con la idea de que lo barato no puede ser bueno.

En mi caso ya es un imprescindible. Lo uso sin pensarlo, porque sé que siempre funciona. Es fresco, es floral, es cómodo y tiene ese punto cálido que hace que lo recuerdes. Y al final, Ruby demuestra algo sencillo: que el lujo no está siempre en gastar mucho, sino en encontrar algo que te haga sentir bien.