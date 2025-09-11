OKDIARIO en los Altos del Golán: «Todos los grupos terroristas tienen en común su odio a Israel»

El experto del centro de investigación Alma Avraham Levine ha reconocido este miércoles 10 de septiembre a OKDIARIO desde los Altos del Golán que «todos los grupos terroristas de la zona tienen algo en común, que odian a Israel», en referencia a Hamás, Hezbolá y los grupos de Irak y Siria. Todos están financiados por Irán, que tiene el objetivo de destruir a Israel. En cambio, Siria, ubicado a su espalda, parece olvidada: «Cuando no hay judíos atacando, a nadie le importa y nadie critica».

«De 2013 a 2018, Siria sufrió una guerra olvidada con más de medio millón de personas asesinadas por las fuerzas de Assad, las fuerzas iraníes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y las fuerzas rusas contra los rebeldes sirios» ha recordado Levine. «Medio millón de personas murieron, y nadie habla de ello hoy. Otros seis millones de refugiados apenas comienzan a regresar de Turquía, Jordania, Líbano y los afortunados que se fueron a Europa. Otros seis millones representan a seis millones de desplazados. Siria sigue en una situación terrible, y apenas están comenzando la reconstrucción y buscando el apoyo occidental», ha destacado Levina. El experto critica que la comunidad internacional sólo se acuerda de las tragedias cuando se trata de criticar a Israel, en referencia a la Franja de Gaza.

Siria ha vivido una de las guerras más brutales y olvidadas del siglo XXI. Fue un conflicto marcado por la represión del régimen de Bashar al Assad contra la oposición siria, que comenzó como una revuelta popular en 2011 y terminó convertida en una guerra total. Las fuerzas de Assad, respaldadas por Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y la aviación rusa, llevaron a cabo campañas de bombardeos indiscriminados, asedios prolongados y ataques con armas químicas contra barrios enteros controlados por los rebeldes. El saldo fue devastador: más de medio millón de muertos en apenas cinco años. Medio millón de vidas segadas que, sin embargo, hoy apenas ocupan espacio en la memoria colectiva de Occidente.

Las ciudades, de Alepo a Homs, se convirtieron en ruinas. La infraestructura básica colapsó: hospitales bombardeados, escuelas destruidas, barrios enteros reducidos a escombros. La reconstrucción apenas comienza y enfrenta enormes obstáculos: falta de financiación, corrupción, sanciones internacionales y la persistente inseguridad en muchas zonas.

Hoy, más de una década después del inicio de la guerra, Siria sigue atrapada en una crisis profunda. El régimen de Assad permanece en el poder, sostenido por el apoyo ruso e iraní, mientras la oposición armada está fragmentada y debilitada. Los kurdos mantienen cierto control en el noreste, con la mirada atenta de Turquía. Israel vigila con preocupación la presencia iraní en suelo sirio. Y la comunidad internacional parece haber pasado página.

Un oficial militar israelí que vigila el puesto de los Altos del Golán reconoce a OKDIARIO que nos sorprendió avanzara a finales de 2024 y se hiciera con el poder en sólo 11 días.

Ahmed al-Sharaa, también conocido por su antiguo nombre de guerra, Abu Mohammad al-Julani, es el presidente de Siria tras liderar una alianza de grupos terroristas que derrocó al gobierno de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Al-Sharaa, quien luchó con Al-Qaeda en Irak y fundó su filial siria, ha roto desde entonces con Al-Qaeda y ha cultivado una nueva imagen de líder moderado que aspira a reconstruir Siria y conducirla hacia la democracia.