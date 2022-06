Gerardo González exigió en la reunión con Tebas “munición y papeles” contra Luis Rubiales

La supuesta mano ejecutora de Javier Tebas en el plan de filtración de nuevos datos tras el espionaje del teléfono de Luis Rubiales con el fin de desprestigiarle, Gerardo González Otero, exigió en la reunión con el presidente de La Liga de Fútbol Profesional más material para perjudicar al presidente de la Federación. Así se desprende de un nuevo fragmento de la grabación que OKDIARIO está publicando en exclusiva desde hace varios días.

“Oye, nosotros necesitamos munición, tío. A estas alturas no podemos estar… Necesitamos papeles. Ya nos protegeremos nosotros, pero papeles”, le espetó González Otero a un trabajador de Rubiales. La afirmación del colaborador de Tebas da a entender que la campaña de desprestigio contra Rubiales en los medios de comunicación no estaba teniendo la repercusión que ellos esperaban. Por este motivo tenían tanto interés en poder hacerse con documentación en soporte físico.

En el momento en el que González Otero pide más documentación, Tebas estaba presente, aunque guardaba silencio. Así pues, el presidente de La Liga no sólo era consciente de todos los pasos que se estaban siguiendo sino que fue testigo de la petición de “munición” para continuar atacando a Rubiales.

Gerardo González Otero es, a día de hoy, el gran aliado de Tebas. El que fuera secretario general de la Federación en la etapa de Ángel María Villar, con el que rompió cuando se presentó a las elecciones en su contra para ser presidente, es uno de los ideólogos de la imparable campaña reputacional para desgastar y acabar con Luis Rubiales. Además, actualmente Otero colabora con La Liga a través de la empresa G20 Publisport, de la que está al frente.

El papel de González Otero en la operación para intentar acabar con Rubiales se remonta, al menos, al momento en el que asumió la canalización de las maniobras para captar a Juan Rubiales, tío y ex jefe de Gabinete del presidente de la Federación. Unas tácticas que surtieron efecto, ya que el tío de Rubiales accedió a colaborar con Tebas.

Mantuvo la mentira hasta el final

El enorme interés de Tebas por acabar con Rubiales ha dejado en evidencia al presidente de La Liga. Veinticuatro horas antes de que este periódico revelara que Tebas había sido grabado reconociendo que había que “acabar” con Rubiales y “matar” a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, aseguró en un desayuno informativo que él no tenía nada que ver con la trama de espionaje ilegal al presidente de la Federación.

“Y la otra es una obsesión con La Liga y con Javier Tebas. Es clarísima. Yo no estoy detrás de nada. Yo soy el presidente de La Liga. Tengo que decir lo que pienso. Y eso no es estar detrás de nada. Es decir lo que pienso de las cosas. No estoy detrás absolutamente de nada”, manifestó.

“Rubiales ha dicho varias veces: ‘Tengo claro quién está detrás pero no puedo decirlo’. ¿Usted mantiene que no está detrás de la trama que denuncia el presidente de la Federación?”, le preguntaban este martes a Tebas. “Es que yo estoy detrás de lo de Rubiales desde que llegó a presidente. A mí me consta que se lo ha dicho al presidente del Gobierno. ‘Tebas es muy malo’. Pero a los pocos meses de llegar. Es que me consta que se lo dijo», respondió el presidente de La Liga.

Y continuó su relato de la siguiente manera: «Ya no es esta trama, es que es desde 2018. Estoy detrás de todo. El presidente de la Federación tiene un problema obsesivo. Uno es que quiere facturar más que la Federación Inglesa de Fútbol, que lo dice siempre”.