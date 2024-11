Tebas intentó sobornar a un empleado de la Federación para conseguir «munición y papeles» contra Rubiales

Javier Tebas, a través de su mano derecha y brazo ejecutor en este Tebasgate, Gerardo González Otero, intentó sobornar a un empleado de la Real Federación Española de Fútbol con la intención de conseguir «munición y papeles» para acabar con Luis Rubiales. Tebas le aseguró a Miguel García Caba (vicesecretario de la RFEF en aquel momento), a través de su número dos, un precontrato en la Liga a cambio de información.

Este intento de soborno, revelado por OKDIARIO en exclusiva, se llevó a cabo pocos días antes del 28 de mayo de 2022, día en el que Javier Tebas se reunió en persona con Miguel García Caba, empleado de la Federación, y Gerardo González Otero, su mano derecha en toda esta trama para acabar con Luis Rubiales.

Javier Tebas le ofreció un puesto en la Liga a Miguel García Caba remunerado con 150.000 euros, mismo sueldo que tenía (Caba) en la Federación, a cambio de acceso a los servidores de la RFEF. Otero mantuvo largas conversaciones con Caba, y en ellas, le transmitía tranquilidad e incluso le leía mensajes de whatsapp del propio Javier Tebas, para que el empleado de la Federación no tuviese miedo de perder su trabajo, ya que si esto pasaba, podría trabajar en la Liga a sueldo de Tebas.

«Hazte con una copia de todo lo que tengas en el ordenador» o «con tu ayuda podemos matarle (a Rubiales)», le decía la mano derecha de Javier Tebas a Miguel García Caba. Esta trama, muy bien organizada, estaba buscando en esos meses de 2022 toda la información posible para poder destruir a Luis Rubiales y abrir un caso Supercopa-que investiga las comisiones cobradas por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí- a través de un relato construido por ellos mismos.

«Tienes asegurado trabajo si te echan (de la Federación). ¿Vale?», le dice González Otero a García Caba en estas conversaciones reveladas en exclusiva por OKDIARIO. El empleado de la Federación contesta: «Sí, pero dime por qué estoy acojonado. ¿Qué trabajo sería? ¿O cómo? Dime». Y Otero lo confirma: «En la Liga».

«Oye, nosotros necesitamos munición, tío. A estas alturas no podemos estar… necesitamos papeles, ya nos protegeremos nosotros (en una reunión con Javier Tebas presente)», le reclamó González Otero a Miguel García Caba mientras el presidente de la Liga le intentaba sobornar con un contrato de trabajo que igualaba su salario en la Federación.

Miguel García Caba confirmó el soborno de Tebas en OKDIARIO

Miguel García Caba, empleado de la Real Federación de Fútbol, confirmó en una entrevista concedida a OKDIARIO el 7 de junio de 2022 que Javier Tebas intentó comprarle, tal y como estos audios publicados dos años más tarde revelan.

«Por pasos: antes de esa reunión, una de las personas que contacta conmigo es Gerardo González Otero y algo me chirrió, al instante veo sus intenciones. Vi claramente que querían captarme como a Juan Rubiales, el tío del presidente. Juan me había dicho meses atrás que le habían llamado desde el «el otro lado del muro» para captarlo con el fin de derribar al presidente en el momento adecuado. Cuando Gerardo llamó, tuve clarísimo que yo era el próximo objetivo. Es él quien organiza esa reunión», afirmó Miguel García Caba en 2022 a este periódico.

«Grabé las conversaciones para protegerme, y gracias a Dios que lo hice. De lo contrario, sería imposible desmontar el relato de Javier Tebas y así se demuestra su actitud y cómo utiliza a Gerardo González en esta trama. Tebas basa toda su fuerza en un relato falso potenciado por su músculo mediático para generar reprobación pública y política sin ninguna ilegalidad de por medio. Pero las normas son las normas y la ley es la ley. Mi opinión es que son ellos los que están incumpliendo con un claro objetivo: dar un golpe de estado en el fútbol y en el deporte español cargándose a Rubiales y a Alejandro Blanco, el presidente del COE, como el propio Tebas me confesó», dijo Miguel García Caba a OKDIARIO.

«Desde la primera llamada, no han parado de pedirme que haga cosas que a mi juicio eran irregulares, y que no hice. Estaban como locos pidiendo «munición y papeles» para crear ese relato y presionar al CSD con el fin de acabar con Rubiales. Y querían que fuera rápido porque estaban convencidos de que esa semana, que era la previa de la asamblea general de la RFEF, era clave para liquidarlo. Me piden información de WhatsApps, telegrams y correos y yo les digo que eso podría comprometer mi puesto de trabajo. Ellos no tardan ni un segundo en garantizarme un trabajo en la Liga a cambio de esa información. A mi juicio, Javier Tebas intentó comprarme. Otra irregularidad que me pidieron fue realizar un volcado de toda la información confidencial de la que disponía en esos momentos. Francamente, no soy especialista en derecho penal, pero lo que proponían no me olía nada bien. Y la cosa no se quedó ahí. Traspasaron todos los límites cuando me pidieron entrar en los servidores de la RFEF», culminó García Caba en una entrevista a este periódico en 2022.

Conversación entre González Otero y García Caba

Gerardo González Otero.- No te va a faltar curro, Miguel.

Miguel García Caba.- Gracias.

Gerardo González Otero.- Hazte una copia de todo lo que tienes en el ordenador.

Miguel García Caba.- Vale. Ahí se ponían muchas cosas. Dime, dime.

Gerardo González Otero.- Creo que nos puedes ayudar un huevo.

Miguel García Caba.- Sí.

Gerardo González Otero.- Y que con tu ayuda lo podemos matar (a Rubiales).

Gerardo González Otero.- Pero tú tienes que tener la tranquilidad y la seguridad de que estás protegido, tío. Me lo ha dicho (Javier Tebas) esta mañana.

Miguel García Caba.- Pero te ha dicho… Joder, es que… ahí si que me metes en un bucle.

Gerardo González Otero.- Que te da trabajo.

Miguel García Caba.- ¿Me da trabajo? Vale.

Gerardo González Otero.- Pero que de todas formas, lo vas a escuchar de su boca. Yo voy a organizar… lo que no sé es si puedo hacerlo para este fin de semana o para el siguiente. Para el miércoles sabes. Porque él además, el martes, tiene una comparecencia ante todos los medios en un desayuno en Europa Press.

Miguel García Caba.- Hostia, es verdad.

Gerardo González Otero.- Y es al día siguiente de la Asamblea y ahí va a ir a por todas también.

Gerardo González Otero.- Tenemos que hacerlo rápido y nos vamos a ver con Javier (Tebas) mañana o el sábado o así, ¿vale? Me lo ha dicho de palabra y por escrito.

Miguel García Caba.- ¿Te ha dicho algo por escrito Javier (Tebas)?

Gerardo González Otero.- Me ha contestado también por escrito, y me ha dicho… espérate un segundo, te voy a decir lo que dice. (Palabras de Javier Tebas). Me dice: ‘hay que hacerlo rápido, y decirle el compromiso…’

Gerardo González Otero.- Tienes asegurado trabajo si te echan (de la Federación). ¿Vale?

Miguel García Caba.- Sí, pero dime por qué estoy acojonado. ¿Qué trabajo sería? ¿O cómo? Dime.

Gerardo González Otero.- La Liga.

Miguel García Caba.- ¿En la Liga?

Gerardo González Otero.- Estate súper tranquilo. ¿Vale? Haré un encuentro entre los dos, privado, en el que estaré yo también. Ha dicho (Tebas) que sin ningún tipo de problema. Le digo, oye, va a ayudar en esta historia, y es el que nos puede ayudar de verdad a noquear a este cabrón. (Frase de Tebas). ‘Gerardo, lo que digas. Si tiene problemas de trabajo, dile que no tenga la más mínima preocupación’.

Gerardo González Otero.- Oye, nosotros necesitamos munición, tío.

Miguel García Caba.- Vale.

Gerardo González Otero.- A estas alturas no podemos estar… necesitamos papeles, ya nos protegeremos nosotros (en una reunión con Javier Tebas presente).