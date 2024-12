Piqué pidió ayuda a la desesperada a Rubiales para cobrar de Arabia: «Necesito que hables con el príncipe»

Gerard Piqué tuvo problemas para cobrar su comisión por llevar la Supercopa de España a Arabia. El reino saudí se retrasó en múltiples ocasiones a la hora de pagar a la empresa Kosmos por su intermediación llegando a un punto en el que el ex jugador azulgrana pidió ayuda a Luis Rubiales para que presionase al príncipe del país para que cumpliesen con sus compromisos de pago.

En 2019, la Federación Española de Fútbol firmó un acuerdo con Sela (el fondo soberano saudí) para llevar durante las siguientes seis ediciones la Supercopa de España al país del golfo pérsico. El acuerdo establecía que la RFEF se embolsaría por cada edición 40 millones llegando a un montante total de 240 millones en seis temporadas, suponiendo esto un enorme balón de oxígeno para el fútbol modesto en España como posteriormente se vio en tiempos de pandemia.

La empresa que intermedió entre ambas partes para el acuerdo fue Kosmos, presidida por Gerard Piqué. La compañía firmó recibir un 10% del acuerdo global, embolsándose 24 millones en seis años que saldrían de las cuentas de Sela. La Federación cobró por su parte su dinero de Sela, mientras que Piqué, como queda evidenciado en estos audios, cobró la suya aparte padeciendo todo tipo de inconvenientes en el proceso.

En septiembre de 2021, Piqué estaba hastiado de no recibir los pagos que le correspondían, a diferencia de una Federación que sí estaba siendo remunerada puntualmente por Arabia Saudí. El entonces jugador del Barcelona le pidió a Rubiales que hablase con el príncipe Mohamed bin Salmán para intentar desbloquear una situación que se había enquistado. El presidente de la Federación accedió a regañadientes a dialogar con el dirigente porque tampoco quería ser visto como alguien con interés en ese acuerdo particular.

Todo al revés en el caso Brodie

Pese a las evidentes pruebas existentes, el caso Supercopa investiga si Rubiales se embolsó alguna comisión por elegir la oferta de Arabia Saudí por delante de otras propuestas. El hecho de que esta propuesta fuera la más cuantiosa económicamente para la Federación debería haber sido motivo más que suficiente para disipar cualquier tipo de duda.

El hecho de hacer negocios con Piqué hizo que algunos medios de comunicación señalasen un trato de favor hacia el jugador y una posible comisión hacia Rubiales o su entorno que no se ha demostrado. No en vano, en la Comisión Rogatoria que fiscalizó las cuentas de Piqué en Andorra no se encontró nada, desmontando una de las principales vías argumentales del caso Brodie.

El audio de Piqué a Rubiales

Gerard Piqué.- Rubi, ¿cómo estás, tío? Espero que estés bien. Escúchame una cosa tío. Te tengo que pedir un favor que es importante para mí. Hace un mes o dos meses os pagaron la totalidad o casi la totalidad del tema de la Supercopa los saudíes. A nosotros no nos han pagado nada. Absolutamente nada. ¿Vale? Y estamos teniendo muchos problemas. Entonces, ¿podrías enviarle un audio o un mensaje al príncipe diciéndole que falta por cobrar? Yo no sé si habéis cobrado la totalidad u os falta algo. Pero por cobrar una parte, que sería la nuestra y si os faltara algo de vosotros. Lo digo porque, ostia, estamos teniendo mucha tensión, contábamos con ese dinero, es mucho dinero, y estamos teniendo muchas tensiones internas, tío, por el cobro de ese dinero. Hace seis meses y no hemos cobrado nada. Es una puta vergüenza. Y estamos desesperados. Ahmed dice que sí, que ya pagarán… No pagan nunca… Y yo creo que es un tema del Gobierno. Es un tema de que Sela no ha recibido el dinero. Porque Sela, todo el dinero que recibió, que es el 90%, os lo pagó a vosotros. Es un tema de que no pagan y esto es el príncipe. No sé si pudieras enviarle un mensajito, tío. Gracias.