Los reveladores mensajes de Piqué a Rubiales: «La verdad por delante siempre funciona»

En el mes de abril del año 2022, Gerard Piqué decidió ir con la verdad por delante una vez que salieron los audios de las conversaciones entre el ex jugador del Barcelona y Luis Rubiales por el caso Supercopa. Así se lo transmitió al ex presidente de la Federación Española de Fútbol en un audio de WhatsApp al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El Confidencial sacó a la luz los audios entre Gerard Piqué y Luis Rubiales el 18 de abril de 2022 y el ex jugador del Barcelona dio una transparente rueda de prensa el 19 de abril. Antes de emitirla a través de su canal se lo avisó al ex presidente federativo. «Escúchame, he estado hablando con mi equipo y creo que lo mejor es cortarlo de raíz. Ir con la verdad por delante, y mañana voy a hacer una rueda de prensa explicándolo todo. Obviamente yendo contigo de la mano», le señaló Piqué a Rubiales.

Además, OKDIARIO ha tenido acceso a una serie de mensajes de whatsapp entre Luis Rubiales y Gerard Piqué en los meses posteriores. Unos mensajes reveladores donde ambos querían ir con la verdad por delante, seguros de que no habían cometido ninguna ilegalidad en los acuerdos para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí en el año 2019.

El 19 de abril de 2022, el día en el que Piqué dio su explicación pública sobre los audios del caso Supercopa, Luis Rubiales le señaló que tenía que dejar claro que nunca había cobrado nada de comisiones. De hecho, años después, las pruebas señalan que esto fue así, que el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol no cobró ninguna comisión.

«Es imposible que consigan nada. La verdad por delante siempre acaba funcionando», le dijo Gerard a Piqué a Luis Rubiales en estas conversaciones desveladas en exclusiva por este periódico. El futbolista del Barcelona tenía la conciencia tranquila y sabía que con la verdad por delante todo se aclararía, a pesar del revuelo mediático que se había producido. El ex azulgrana opinaba que todo era una «vergüenza».

Luis Rubiales, en junio de 2022, también invitó a Gerard Piqué a que denunciase a Javier Tebas junto a él por las mentiras que estaban vertiendo contra ellos. Pero el ex jugador azulgrana le contestó que «no quería meterse en más fuegos» y le transmitió que «prefería estar fuera de los focos».

Mensaje de Rubiales a Piqué (19 de abril de 2022)

Luis Rubiales.- Geri, creo que tienes que dejar claro que nunca he cobrado nada de nada de comisiones.

Mensajes entre Rubiales y Piqué (22 de abril de 2022)

Luis Rubiales.- ¡Hola Geri! ¿Cómo andas? Espero que estés bien. Sólo te he llamado para preguntarte. Es increíble que un negocio de 400 millones de euros para el fútbol español, plenamente legal e importantísimo, lo estén manchando de esta manera por ir a la caza y destrucción de mi persona. ¡Una barbaridad! ¿Dónde vamos a llegar?

Gerard Piqué.- Es lo que hay Rubi… la verdad que es una putada enorme lo que ha sido esta semana… estaba viajando de vuelta a San Sebastián y ahora nos toca entrenar… espero que estés bien.

Luis Rubiales.- Estoy fuerte. Tú tienes un Whatsapp. Yo 500.

Gerard Piqué.- Es imposible que consigan nada. La verdad por delante siempre acaba funcionando.

Luis Rubiales.- Yo voy a aguantar porque es muy injusto. Todo lo que he hecho ha sido por el fútbol y nunca me llevé nada para mí. Estoy orgulloso de mi comportamiento. Y lo tuyo es clarísimo también. Son una manada de sinvergüenzas comprados y mafia.

Gerard Piqué.- Claro que sí. Adelante con todo Rubi.

Mensajes entre Rubiales a Piqué (25 de junio de 2022)

Luis Rubiales.- ¡Hola Geri! Te mando esta noticia donde dice que lo de Arabia es corrupción. A ver si te animas a denunciarle junto a mí y a ver si esto también te anima a contar de una vez lo que tanto te indignó cuando metió por medio para comisionar a la empresa de su hijo, Skelton, cuando le llevaste un proyecto de videojuegos o algo así. Eso sí es corrupción y estoy hasta los huesos de este sinvergüenza y de que nadie se atreva a decir la verdad. Te llamé hace poco. He visto algunas cosas (aunque no creo nada de la prensa) y no quiero molestar, pero esto ya pasa de castaño a oscuro. Huesos no, era otra palabra. Espero que me digas algo. Buen fin de semana.

Gerard Piqué.- Estoy de fin de semana con los niños en Londres. A la vuelta hablamos, pero la verdad es que estoy en tantos fuegos que ahora mismo quiero estar fuera de los focos.

Luis Rubiales.- Disfruta con ellos. Está bien. Pero si dice que lo de Arabia es corrupción, además de denunciarlo hay que contar la corrupción que él intentó contigo. Respeto tus vacaciones. Hablamos a la vuelta sin falta porque no podemos quedarnos quietos.

Mensajes entre Rubiales y Piqué (13 y 14 de noviembre de 2022)

Luis Rubiales.- Lamentable la manipulación y mentiras que tiene que aguantar uno. Resulta que Kosmos nos trae una oferta y lo que dicen es que yo he urdido un plan para que tú cobres una comisión. Mañana tenéis que responder a esto también. Ya me dirás.

Gerard Piqué.- Mañana lo hablo con el equipo, a ver como lo podemos parar. Es una vergüenza.

Luis Rubiales.- Un abrazo Gerard. Ánimo con todo.

Audio de Piqué a Rubiales

Gerard Piqué.- ¡Rubi! Escúchame, he estado hablando con mi equipo y creo que lo mejor es cortarlo de raíz. Ir con la verdad por delante, y mañana voy a hacer una rueda de prensa explicándolo todo. Obviamente yendo contigo de la mano. Con todos los mensajes que queramos lanzar. Para que lo sepas. Voy a explicar como ha sido todo y mañana lo cortamos todo. Lo que no me apetece es estar cada día esperando a ver que va saliendo en El Confidencial. Cualquier cosa me dices, llámame cuando quieras.