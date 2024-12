La RFEF atrasa la proclamación de candidatos a las elecciones por avales defectuosos

Las elecciones a la presidencia de la RFEF siguen sin candidatos oficiales, pese a que el plazo para presentar los avales ha terminado. La Comisión electoral de la Real Federación Española de Fútbol ha retrasado la proclamación de los candidatos, debido a defectos en los avales. Rafael Louzán, Sergio Merchán y Salvador Gomar son los únicos que han logrado reunir el mínimo exigible de 21 avales de los asambleístas, pero tienen hasta las 20:00 horas del miércoles para subsanar los errores que hay en ellos.

Una vez pase el plazo, se proclamará como candidatos a los tres para las elecciones a presidente de la RFEF. Dichos defectos se refieren a los avales entregados a los distintos candidatos por los clubes Mallorca, Villarreal, Huétor Tájar, Sporting Club Huelva y Collerense, por cinco asambleístas y por las federaciones territoriales de Islas Baleares, Andalucía y Navarra. También en las candidaturas presentadas a miembros de la Comisión Delegada la Comisión Electoral ha concedido un plazo hasta las 20:00 horas de hoy para subsanar los defectos detectados en la firma electoral de las candidaturas de la jugadora Patri Guijarro y del club Villarrubia.

Según la Comisión Electoral la firma digital presentada en todos ellos no cumple con lo establecido en el artículo 38.3 del reglamento electoral, que indica que «en el caso de los documentos electrónicos, su autenticidad podrá ser acreditada mediante la firma digital con cualquiera de los certificados expedidos por una autoridad de certificación, así como los procedimientos de verificación digital habitualmente reconocidos en el tráfico jurídico».

Los presidentes de las territoriales de Galicia, Rafael Louzán; Valencia, Salvador Gomar; y Extremadura, Sergio Merchán, entregaron ayer los avales requeridos para ser proclamados candidatos, trámite que la Comisión Electoral debía realizar en la fecha de hoy según el calendario electoral. El economista Juanma Morales confirmó el martes, a pocas horas de que se cerrara el plazo, que no había conseguido los avales necesarios para optar al cargo, con un equipo del que formaron parte los ex futbolistas David Silva, Luis Milla, Virginia Torrecilla, Amanda Sampedro y Julio García Mera, junto al ex árbitro José María García-Aranda.

Las elecciones a presidente y miembros de la Comisión Delegada están previstas para el 16 de diciembre. Los candidatos que se hayan presentado, habrán tenido que aportar al menos 21 avales de los 142 miembros de la Asamblea General, que será la que votará. Cada uno de los asambleístas únicamente puede avalar a un candidato, por lo que todo apunta a que, en caso de confirmarse la candidatura de Louzán, que cuenta con más de la mitad de los avales, sería proclamado presidente de la RFEF.

El presidente de la Federación Gallega está a la espera de una resolución que puede apartarle de la carrera de la presidencia, puesto que le pueden inhabilitar para ejercer cualquier cargo público. En ese caso, cedería sus avales a Merchán. Gomar, del que se habló que podía presidir la RFEF tras la marcha de Rubiales, pero que parecía haber desistido en su idea de presentarse a las elecciones, finalmente ha reunido los avales necesarios para hacerlo.