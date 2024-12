El botín ‘millonario’ de la Supercopa de Rubiales oculto en Dominicana se reduce a sólo 80.000 €

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado a la juez del caso Supercopa el resultado completo de la comisión rogatoria internacional enviada a República Dominicana. Incluye los registros domiciliarios y de vehículos de Luis Rubiales y del resto de investigados, así como una exhaustiva investigación de sus cuentas bancarias y productos financieros. Tal como ha podido saber OKDIARIO, el ex presidente de la Federación Española de Fútbol tiene 60.000 euros en una cuenta y otros 20.000 en otra. Lejos de localizar varios millones de euros procedentes de una supuesta comisión de altos vuelos de Arabia Saudí, fruto de los partidos organizados en ese país por la Supercopa de España, el resultado es de una cantidad ostensiblemente menor. Destaca que el dinero encontrado proviene de las cuentas de Rubiales en España, que estaba previamente declarado y que pasó el control contra el blanqueo de capitales.

Según la documentación remitida por la UCO al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, las autoridades dominicanas realizaron el 1 de abril registros en los que inspeccionaron un Porsche Macan S blanco del año 2016 relacionado con Luis Rubiales, localizándose recibos de pagos y transferencias bancarias por valor de 32.000 euros provenientes de las cuentas bancarias que tiene en España el ex presidente de la RFEF.

Por otra parte, se localizó un Chevrolet Tahoe negro del año 2015 vinculado a un futbolista amigo de Rubiales, Javier Martín Nene, con un valor de 15.000 euros. También se encontró documentación relevante como copias de las altas de las matrículas y documentos de identidad, contratos de compraventa del vehículo y actas de asambleas y documentación societaria. Hasta aquí todo en regla y dentro de la normalidad.

En paralelo, la jueza de Instrucción del Distrito Nacional de República Dominicana, Kenya Romero Severino, ha autorizado una extensa investigación financiera que incluye la inmovilización de cuentas y productos financieros de Luis Rubiales y el resto de investigados, así como, tres cuentas específicas del Banco Popular Dominicano, que son propiedad de otros investigados, ya que Luis Rubiales únicamente operaba con una cuenta en Banreservas.

La magistrada ha ordenado a todas las entidades financieras del país (bancos, aseguradoras, sociedades de valores y cooperativas) que aporten los movimientos bancarios desde 2018, registros de transferencias nacionales e internacionales, información sobre compraventa de divisas, contratos de productos financieros y grabaciones y vídeos de operaciones bancarias.

La conclusión más llamativa es que «los investigados no tienen productos financieros» más allá de las mencionadas cuentas bancarias. Es más, las transferencias de Luis Rubiales son desde sus cuentas en España y tienen lugar únicamente a finales del año 2023 y principios del año 2024, previo paso de controles en nuestro país y en el país caribeño. Por lo que se descarta que se estuvieran utilizando estas cuentas desde años atrás con otros fines.

Lo que buscaba la juez

La comisión rogatoria se enmarca en la investigación abierta por el juzgado de Majadahonda, del cual es titular la juez Delia Rodrigo, sobre presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Los hechos investigados se centran en las operaciones realizadas durante la gestión de Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol, especialmente en lo relacionado con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí y los contratos firmados para ello.

Luis Rubiales operaba solo desde una cuenta en España. Únicamente abrió cuenta en República Dominicana meses después de haber dejado la presidencia de la Federación Española de Fútbol con el fin de comenzar negocios en el país. Los fondos encontrados al ex directivo granadino provienen al 100% de dinero declarado en España y transferido legalmente.

Las pesquisas en República Dominicana buscan rastrear el posible desvío de fondos y su blanqueo a través del sistema financiero del país caribeño, donde, tanto Rubiales, como su presunto testaferro han mantenido actividad económica. Según la documentación judicial, las entidades financieras dominicanas debían informar sobre cualquier producto bancario, caja de seguridad o activo financiero vinculado a los investigados desde 2018, incluyendo el origen de los fondos y los beneficiarios finales de todas las operaciones. No obstante, el resultado es positivo para los intereses de Rubiales teniendo en cuenta que no hay grandes cantidades de dinero. Cabe destacar que el ex dirigente federativo quería hacer negocios en ese país, como la compra de un hotel propiedad de varios bancos.

Y así lo hicieron. El resultado es un espaldarazo para los intereses de Rubiales, puesto que avala lo que él siempre ha defendido: que no se ha hecho nada ilegal. Es fácil llegar a esta conclusión si vemos que no hay grandes cantidades de dinero y que no se ha encontrado lavado de capitales alguno. Cabe destacar que el ex dirigente federativo quería hacer negocios junto a otros empresarios en ese país, como la compra de un hotel en una zona cercana a Punta Cana, propiedad de varios bancos

Entre los documentos oficiales de la Policía Nacional y el Ministerio Público de República Dominicana aparece un acta de registro de vehículo. Se trata de un formulario rellenado a boli y firmado por el propio Rubiales. «El presente registro se realiza bajo la sospecha de que dentro de dicho vehículo oculta bienes, pertenencias o algún objeto relacionado con la investigación del hecho punible», dice el documento tipo. Sin embargo, sólo encontraron documentos societarios y un resguardo de una transferencia de 15.000 euros (94.934 pesos dominicanos) por el concepto «Pago de póliza».

El dinero de Kosmos

Por su parte, una magistrada de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional detalla que en marzo de 2024 el Juzgado de Majadahonda le pidió información del caso Supercopa. Menciona que «se investiga la ilicitud penal de la contratación llevada a efecto para la celebración de la competición de la Supercopa de Fútbol en Arabia Saudí. Para lograr dicho objetivo de traslado de la competición consta que se firmaron diversos documentos y contratos, tanto por parte de la Federación -en cuyo nombre lo hacía su presidente e investigado Rubiales- como por la parte saudí». La documentación detalla también la participación de otros investigados, señalando que «apareciendo igualmente como firmante o participe en las negociaciones, además de beneficiario Gerard Piqué, en nombre de Kosmos, matriz de un grupo de sociedades, entre las que está Kosmos Football SL».

Luis Rubiales y Gerard Piqué.

En este apartado, era más que conocido que Kosmos fue el intermediario y que cobró sus honorarios directamente de Arabia Saudí, como también ha defendido Rubiales. Hasta el propio director de Compliance de la RFEF, Francisco Javier Puyol, a su vez, ex letrado del Tribunal Constitucional, ha defendido la plena legalidad de la operación y todas las declaraciones, contratos, facturas y documentación, van en esa misma línea.

Sobre las cuestiones económicas, se menciona que esto se hizo supuestamente «con un beneficio económico tanto para la RFEF como para la sociedad Kosmos Football (4.000.000 euros/año); y ello a pesar de no existir, al parecer, acuerdo alguno entre la RFEF y dicha sociedad supuestamente intermediaria». La juez de Dominicana refleja que es «notorio que [Piqué] pertenecía como jugador al momento de los acuerdos, al Barcelona FC, club que, junto al Real Madrid CF, figura en una de las cláusulas de uno de los contratos contemplado expresamente en el sentido de que, si no acude como participante a la disputa del torneo, por no haber obtenido la clasificación en la competición española que da derecho a ello, da lugar a una penalización económica traducida en una merma de ingresos por un importe de 5.000.000 euros por cada edición en que ello sucediera».

Todo esto fue asumido por el anteriormente mencionado director de Compliance de la RFEF, resaltando la excelencia y plena legalidad del acuerdo y del protocolo seguido y la ausencia de conflicto ético o legal alguno. Estas resoluciones llegadas desde República Dominicana respaldan la versión dada hasta la fecha por Luis Rubiales, quien siempre ha afirmado que nunca ha comisionado nada y que jamás pidió ni hubiera consentido para él u otro miembro de la RFEF. Parece que el tiempo está dando la razón al expresidente después de que en Andorra tampoco encontrasen nada hace unos meses.