La Policía de Andorra no encuentra ninguna transferencia de Piqué a Rubiales por la Supercopa

La Policía de Andorra no ha localizado ninguna transferencia de Gerard Piqué a Luis Rubiales ni tampoco a personas del entorno del ex presidente de la Federación Española de Fútbol tras realizar un informe forense de las cuentas del ex futbolista culé en el Principado. La juez Delia Rodrigo impulsó el 27 de octubre de 2022 una comisión rogatoria para conocer los movimientos bancarios de Piqué, el Andorra CF y ocho empresas relacionadas con él.

Se buscaban presuntos pagos del dueño de Kosmos a Rubiales en forma de comisión por la intermediación en el contrato Supercopa de Arabia Saudí en 2019. Este hecho hubiese dado forma a las acusaciones de administración desleal y corrupción en los negocios que señalan desde la Fiscalía en el caso Brodie. Sin embargo, ambos extremos han sido desmontados debido a que no se han encontrado pagos a Rubiales o allegados por parte de ninguna empresa de Piqué ni desde las cuentas personales del ex jugador.

La titular del juzgado número 4 de Majadahonda había puesto especialmente el foco sobre una cuenta que el jugador tenía en la entidad bancaria Morabank (AD73 0007 0018 XXXX XXXX XXXX). La Policía de Andorra pidió un extracto en los movimientos de la misma encontrando un total de 14 transferencias en un lapso de tres años. La más destacada y cuantiosa consistió en un envío de 12 millones a la empresa Kerad Holding, propiedad del propio Piqué, detallándose que se trataba de una ampliación de capital. El dinero fue a parar a España a una cuenta del BBVA.

De esta forma, la investigación ocurrida en Andorra y a la que ha tenido acceso OKDIARIO desmonta la teoría que la UCO y la Guardia Civil habían mantenido durante el caso Brodie. Ambos organismos pensaban que Piqué podría haber pagado de alguna forma «dádivas» a Rubiales o los directivos de la Federación por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. El informe de cuentas de la Policía de Andorra contradice esta tesis.

El pasado 26 de septiembre, el juzgado número 4 de Majadahonda recibió toda la información referente a los movimientos de Piqué en Andorra y tiene un plazo de 90 días para solicitar más diligencias o de lo contrario darán por cerrado el caso en el Principado.

OKDIARIO ha podido saber que estos datos han supuesto un duro revés para la acusación al quedarse sin una de las patas esenciales en su investigación contra Luis Rubiales y cómo la Supercopa de España fue a parar a manos de Arabia Saudí con la intermediación de Gerard Piqué. El acuerdo incluía el pago anual de 40 millones de euros a la Federación Española de fútbol y una comisión del 10% del contrato para la empresa del ex del Barcelona.

Piqué cobró esos cuatro millones de Arabia Saudí –a través de la empresa SELA– y no de la Federación Española de Fútbol. El futbolista se embolsaba la totalidad de la comisión –como se ha podido ver en sus cuentas personales– no repartiendo el dinero con Rubiales ni nadie de la entidad que rige el fútbol español.

Empiezan a escasear las pruebas

Después de que el caso Brodie comenzase como un sputnik en el pasado mes de marzo con detenciones en toda la península, registros por toda España o abogados de renombre durmiendo en el calabozo, todo se detuvo repentinamente con el regreso de Luis Rubiales a España y su posterior declaración el pasado 29 de abril.

Han pasado varios meses y, aparte de la imputación del anterior presidente Pedro Rocha, poco o nada ha sucedido en el caso. Las únicas medidas que interpuso la jueza contra el presunto cabecilla de la trama, Luis Rubiales, fueron que declarase una vez al mes ante los juzgados y que pida permiso si viaja al extranjero. Parecen represalias bastante vagas, habida cuenta de que se le acusaban de un glosario de presuntos delitos como corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los últimos acontecimientos vacían de contenido un caso que comenzó con mucho punch y que ahora parece estancado ante las faltas de pruebas. Veremos qué próximos pasos dará la juez Delia Rodrigo, pero la acusación de que Rubiales cobraba parte de la comisión de Piqué a través de una cuenta bancaria en Andorra ha quedado completamente desmontada por la propia Policía del Principado.