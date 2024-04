Piqué ya maniobró con Rubiales antes de la Supercopa para favorecer a su empresa de videojuegos

La relación empresarial entre Gerard Piqué y Luis Rubiales se inició mucho antes del acuerdo para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Durante la etapa en la que el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dirigía la Asociación de Futbolistas Españoles, el entonces jugador del Barcelona le pidió ayuda para que intermediara con la Liga dirigida por Javier Tebas para que esta rebajara el coste de la utilización de la licencia de los equipos. Todo, enmarcado en un proyecto de Piqué para su empresa de videojuegos, Kerad Games, una sociedad que quebró en 2018.

En la declaración de Juan Rubiales ante la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el tío del ex dirigente del fútbol español fue preguntado sobre la relación de su sobrino con el ya ex futbolista. En ella reveló que ambos son «amigos» y que ya trataron de maniobrar en favor de Piqué antes de que Rubiales fuera presidente de la Federación.

El testimonio del familiar de Rubiales, vinculado al ex presidente de la RFEF durante varios años como uno de sus hombres de máxima confianza, reveló, en el marco del caso Brody que ambos intentaron que la Liga facilitase el acceso a las licencias a la empresa de Piqué. «Su relación se afianza al intermediar Luis en calidad de Presidente de la AFE ante LA LIGA para que esta rebajara las pretensiones económicas derivadas de la utilización de las licencias para poder utilizar los equipos de LA LIGA en un videojuego que Gerard PIQUÉ quería desarrollar a través de una de sus empresas», señaló Juan Rubiales ante la Guardia Civil.

En aquel momento, la idea de Gerard Piqué era la de potenciar su sociedad llamada Kerad Games, dedicada a los videojuegos. Para ello, quería desarrollar uno de fútbol y quería contar las licencias de los equipos de la Liga, aunque por lo que cuenta el tío de Rubiales, la cuantía que le solicitaba por ellas la entidad que dirige Javier Tebas era demasiado alta. Por ello, pidió a Rubiales, entonces presidente de AFE y próximo a la Liga –no como hoy– que intermediara para ello.

El tío del ex presidente de la RFEF señala que la relación entre ambos viene de lejos, puesto que se conocían de la etapa en la que los dos eran futbolistas y coincidieron sobre el césped. Rubiales jugó durante los años 2003 y 2008 en el Levante, por lo que coincidió con Piqué durante la corta etapa del ex del Barça en el Zaragoza. Sin embargo, al ser luego presidente del principal sindicato de los futbolistas, fueron cuajando una relación que llevaron después a los negocios.

Piqué se iniciaba entonces en ellos a través de Kerad Games y no dudó en pedir ayuda a Rubiales para uno de los proyectos estrella que tenía en mente. A pesar de solicitar a Luis Rubiales ayuda para obtener un favor por parte de la Liga en lo que se refiere a las licencias, no tuvieron éxito, puesto que el negocio no cuajó y finalmente no pudo obtener la rebaja pretendida y su videojuego, aunque salió a la venta, al no contar con las licencias necesarias, fue un absoluto fracaso.

Declaración de Juan Rubiales ante la Guardia Civil

Este es el extracto en el que Juan Rubiales desvela la relación empresarial entre su sobrino Luis y Gerard Piqué, afirmando que se remonta a años antes de que llevaran la Supercopa a Arabia Saudí: «PREGUNTADO para que diga qué relación tienen Gerard PIQUÉ Y Luís RUBIALES BÉJAR.

MANIFIESTA que son amigos. Que ambos se conocían durante el periodo en que Luis RUBIALES era jugador de fútbol, pero que su relación se afianza al intermediar Luis en calidad de Presidente de la AFE ante LA LIGA para que esta rebajara las pretensiones económicas derivadas de la utilización de las licencias para poder utilizar los equipos de LA LIGA en un videojuego que Gerard PIQUÉ quería desarrollar a través de una de sus empresas».

¿Qué es ‘Kerad Games’, la empresa de Gerard Piqué?

Piqué creó Kerad Games en 2011. Se trataba de una empresa centrada únicamente en los videojuegos dentro del grupo Kerad, propiedad del ex futbolista, y que contaba con un total de siete ramificaciones: Games, Holding, 3 Invest Siva, Projet 2006, Sports, Financial y EB. En el informe elaborado por la Guardia Civil se constata que todas siguen en funcionamiento, salvo la división de videojuegos, que fue liquidada hace más de cinco años.

La actividad de Kerad Games estaba basada en el diseño, producción y comercialización de juegos online y contaba con unos 35 trabajadores en el momento de su cierre. En ese momento, el administrador único de la compañía era Joan Piqué Rovira, padre del ex jugador del Barcelona y la selección española.

La maniobra de Piqué y Rubiales fracasó

La gran apuesta de Kerad Games era Golden Manager, un juego de simulación de fútbol donde el usuario se convertía en el presidente de un club de fútbol, al estilo del viejo PC Fútbol, aquel juego al que ponía cara Michael Robinson y que causó furor en los años noventa entre los jóvenes aficionados a los videojuegos.

Parece que Piqué no escarmentó de este fracaso en el mundo del entretenimiento virtual, ya que el pasado mes de diciembre lanzó otro videojuego llamado Land of Goals. Esta vez, con la lección aprendida pasó de intermediarios, como hizo con Rubiales en su día, y fue directamente al mandamás de la Liga, Javier Tebas. No obstante, Kosmos, la empresa donde Piqué centra desde hace tiempo todos sus esfuerzos y dinero, controla un 10% de Liga Entertainment.